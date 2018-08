17. August 2018, 14:29 Uhr Tennis Kerbers Tief nach dem Höhepunkt

Raus in Montreal, raus in Cincinnati: Es läuft gerade überschaubar gut für Angelique Kerber.

Nur ein Match hat Kerber nach ihrem Wimbledon-Triumph bisher gewinnen können. In Cincinnati scheiterte sie bereits im Achtelfinale.

Doch sie ist diesmal in einer anderen Verfassung als bei ihrem Absturz 2017.

Von Matthias Schmid

Angelique Kerber lächelt und reckt ihren rechten Daumen in Richtung Madison Keys. "Gut gemacht", soll das heißen, nachdem ihre Gegnerin einen schwierigen und tiefen Flugball im Tiebreak des zweiten Satzes so platziert hat, dass Kerber ihn nicht mehr erreichen konnte. Es sind im Tennis oft ein, zwei Bälle, die in einer Partie über Sieg oder Niederlage entscheiden. Beim mit fast drei Millionen Dollar dotierten Turnier in Cincinnati/Ohio hat die US-Open-Finalisten des Vorjahres das bessere Ende für sich, Keys siegt im Achtelfinale mit 2:6, 7:6 (3) und 6:4.

"Dieser Sieg fühlt sich gut an", bekennt sie hinterher. Es ist ihr erster über Kerber nach zuletzt fünf Niederlagen hintereinander. Und der Erfolg gegen eine Wimbledonsiegerin macht das Ganze noch mal schöner. "Ich könnte nicht glücklicher sein", fügt die US-Amerikanerin hinzu.

Die Zuschauer nehmen Kerber nun anders wahr

Kerber realisiert fünf Wochen nach ihrem Triumph beim bekanntesten Tennisturnier des Planeten langsam, dass sie nun überall auf dem Erdball als aktuelle Wimbledon-Siegerin begeistert angekündigt wird. Die gebürtige Bremerin gibt zu, dass "es ist immer noch ein bisschen verrückt ist, wenn ich daran denke, dass ich dort gewonnen habe". Sie wird von den Zuschauern anders wahrgenommen und behandelt. Trainiert sie öffentlich während der Turnierwoche, bilden sich nun mehrere Reihen um den Court. Die Menschen starren und staunen wie im Zoo vor dem Gehege mit den seltenen Tieren.

Der Titel an der Church Road ist sehr viel populärer als ihre Siege in Melbourne und New York. "Kerber wird jetzt international und national mit anderen Augen gesehen", bestätigte der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker dem Tennismagazin.

Doch anders als 2016, als sie zwei Majors für sich entschied und zur Nummer eins der Welt aufstieg, erweckt die Weltranglistenvierte nun den Eindruck, besser vorbereitet auf die Veränderungen auf und abseits des Platzes zu sein. Dass sie nach Wimbledon bisher nur einen Sieg errungen hat, beeindruckt sie - zumindest nach außenhin - nicht sonderlich. Ein vorrübergehendes Formtief nach dem Höhepunkt in London scheint sie auf dem Weg zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York eingerechnet zu haben.

Die 30-Jährige macht einen aufgeräumten Eindruck, sie ist ganz bei sich und kann ihrer Gegnerin wie im Fall von Keys auch einen schönen Punkt gönnen. "Ich brauche einfach noch etwas Zeit, um mich durch viele Trainingseinheiten und Matches wieder an den Hartplatz zu gewöhnen", hatte sie vor dem Auftritt in Cincinnati hervorgehoben. Nach einem Freilos in der ersten Runde hatte sie ihrem Auftaktmatch die Russin Anastasia Pawljutschenkowa besiegt, ehe ihr gegen Keys in den entscheidenden Situationen ein paar Fehler zu viel unterliefen.