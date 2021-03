Die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber, 33, ist erneut früh ausgeschieden. Beim WTA-Tennisturnier in Dubai verlor die Kielerin am Montag mit 6:3, 2:6, 4:6 gegen die Französin Caroline Garcia. Im dritten Satz hatte die deutsche Nummer eins bereits mit 4:1 geführt. Probleme hatte die Linkshänderin insbesondere mit ihrem Aufschlag. Kerber leistete sich gegen die Weltranglisten-47. zehn Doppelfehler. In der vergangenen Woche war die Linkshänderin (WTA-Nr. 26) in der zweiten Runde von Doha an der Estin Anett Kontaveit gescheitert. Weil auch Laura Siegemund (Metzingen) gegen die Russin Anastasia Potapowa mit 3:6, 2:6 den Kürzeren zog, geht die mit rund 1,8 Millionen Dollar dotierte Hartplatz-Veranstaltung ohne deutsche Beteiligung weiter.