6. August 2019, 18:44 Uhr Tennis Kerber verliert in Runde eins

Ohne Trainer hat Angelique Kerber beim Neuanfang nach dem Wimbledon-Frust gleich die nächste Enttäuschung erlebt. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin schied in Toronto/Kanada in der ersten Runde aus, nach einem 6:0, 2:6, 4:6 gegen die ungesetzte Russin Darja Kassatkina. Statt Spielpraxis und Selbstvertrauen vor den Ende August beginnenden US Open zu sammeln, konnte die 31-Jährige wieder ihre Koffer packen. Die Frage, welcher Coach ihr aus der sportlichen Krise helfen kann, begleitet sie weiter. Vorerst noch als Solistin geht es für Kerber in der kommenden Woche beim Turnier in Cincinnati weiter. "Ich will die Zeit nutzen, wirklich bewusst zu überlegen, was an meine Seite passt", hatte Kerber noch vor dem mit rund 2,8 Millionen Dollar dotierten Turnier in Toronto gesagt: "Ich werde den Fokus darauf legen, dass ich wieder fit werde, das ist das A und O. Wenn ich fit bin, weiß ich auch, was auf dem Platz zu tun ist."