Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber reist ohne einen Sieg auf Rasen nach Wimbledon. Kerber, 36, verlor am Montag beim WTA-Tennisturnier in Bad Homburg 5:7, 3:6 gegen Diana Schneider aus Russland. Auch beim Turnier in Berlin in der vergangenen Woche verlor sie in der ersten Runde. Der Rasen-Klassiker von Wimbledon, wo Kerber 2018 triumphiert hatte, beginnt kommende Woche. Kerber zeigte gegen Schnaider phasenweise spielerische Brillanz, in den entscheidenden Situationen fand sie aber kein Mittel gegen das druckvolle Spiel der 16 Jahre jüngeren Gegnerin.

Dagegen ist die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier in Bad Homburg überraschend in die zweite Runde eingezogen. Sie schlug die an Nummer eins gesetzte Griechin Maria Sakkari 2:6, 6:2, 7:6. In der Runde der besten 16 Spielerinnen trifft sie nun auf Paula Badosa aus Spanien. Vorige Woche hatte sich die 24-jährige Dortmunderin ebenfalls in Berlin in der ersten Runde geschlagenen geben müssen. „Es ist ein besonderer Sieg. Hoffentlich kann ich so weitermachen“, sagte Niemeier: „Ich wusste, dass ich solche Spielerinnen schlagen kann.“