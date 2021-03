Nach glatten Niederlagen sind Angelique Kerber und Laura Siegemund beim Frauen-Turnier in Doha im Achtelfinale ausgeschieden. Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Kerber, 33, unterlag der Estin Anett Kontaveit am Mittwoch 1:6, 4:6. Siegemund verlor 4:6, 2:6 gegen Victoria Asarenka aus Belarus, ebenfalls eine frühere Nummer eins. Kerber muss weiter auf einen nennenswerten sportlichen Erfolg in diesem Jahr warten. Beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison, den Australian Open, war sie bereits in der ersten Runde an der Amerikanerin Bernarda Pera gescheitert. Der Weltranglistensiebte Alexander Zverev verlor derweil auf der Männer-Tour sein Auftaktmatch beim Turnier in Rotterdam 5:7, 3:6 gegen den Kasachen Alexander Bublik. Auch Jan-Lennard Struff war beim 4:6, 0:6 gegen den Belgier David Goffin weit von seiner Bestform entfernt.