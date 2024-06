Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber hat eine Wildcard für das Wimbledon-Turnier erhalten, das am 1. Juli beginnt. Kerber, 36, die den Rasenklassiker 2018 gewonnen hatte, fehlte im vergangenen Jahr nach der Geburt ihrer Tochter in London. Wimbledon 2022 war das letzte Turnier, bevor sie wegen der Schwangerschaft eine Pause einlegte. Kerber ist derzeit Nummer 224 der Tennis-Weltrangliste. Über die Protected-Ranking-Regelung könnte sie zwar einen Platz im Hauptfeld beanspruchen, das Recht darf sie aber maximal neunmal nutzen, fünfmal machte sie bereits davon Gebrauch. Neben Kerber schlagen drei weitere Grand-Slam-Siegerinnen per Wildcard in Wimbledon auf: Caroline Wozniacki (Dänemark) und Naomi Osaka (Japan), die ebenfalls nach der Schwangerschaft wieder in den Beruf einstiegen, sowie die Britin Emma Raducanu.