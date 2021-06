Auf dieses Foto hat sie lange gewartet, drei Jahre, um genau zu sein. Am Samstag kürte sich Angelique Kerber im Kurpark von Bad Homburg zur Siegerin des ersten WTA-Rasenturniers in Hessen: eines Wettbewerbs, den sie selbst mit aus der Taufe gehoben hat und als dessen Botschafterin sie auftrat. "Es war eine perfekte Woche für mich, als Spielerin, aber auch in der Doppelrolle", sagte sie strahlend nach dem Finale gegen die Tschechin Katerina Sinikova (6:3, 6:2), die vor zwei Wochen das Doppel (mit Barbora Krejcikova) der French Open gewonnen hatte. Für Kerber, 33, war es der 13. Tour-Titel und der erste seit ihrem glorreichen Wimbledonsieg am 14. Juli 2018. Nur einmal, 2019 in Eastbourne, hatte sie seitdem ein Endspiel erreicht, ebenfalls auf Gras. Dass sie sich nun auf dem frischen Grün von Bad Homburg in Bestform zeigte, diente durchaus auch als Selbstvergewisserung. "Das ist mein Belag", sagte Angelique Kerber, ehe sie nach Wimbledon aufbrach, wo alles eine Nummer größer ist und wo sie am Dienstag in der ersten Runde auf Nina Stojanovic aus Serbien trifft. Eine Reise vom eigenen Rasen zum heiligen Rasen, sozusagen.