Angelique Kerber hat den ersten Sieg im neuen Tennis-Jahr geschafft. Die einstige Nummer eins gewann am Montag in Adelaide 6:1, 6:3 gegen Wang Qiang aus China und zog damit in das Achtelfinale ein. Gegnerin dort ist die Ukrainerin Dajana Jastremska. In der vergangenen Woche war Kerber beim Turnier in Brisbane in ihrem Auftaktmatch gescheitert. "Ich bin wirklich glücklich darüber. Im ersten Satz habe ich gut gespielt, der zweite Satz war eng", sagte die Weltranglisten-18. nach ihrem Premierenerfolg in dieser Saison. Das Turnier in Adelaide ist der letzte Test vor den Australian Open, die am kommenden Montag beginnen.