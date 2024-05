Wegen des engen Terminkalenders im Olympiajahr und einer fehlenden passenden Anlage findet in diesem Jahr kein Frauen-Tennisturnier in Hamburg statt. Die Organisatoren vergaben die Lizenz für die Veranstaltung der WTA-250er-Kategorie stattdessen an die rumänische Stadt Iasi, wie sie am Donnerstag mitteilten. „Wir sind in einem Ausnahmejahr und mussten uns schweren Herzens nach Abwägung aller erdenklichen Szenarien für eine Zwangspause des Turniers entscheiden – auch um die Lizenz nicht zu gefährden“, sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel. „Für die Zukunft sind wir bereits in guten Gesprächen, um eine langfristige Lösung in Hamburg auszuarbeiten. Hamburg verdient ein Weltklasse-Damentennisturnier.“