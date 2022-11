Für die deutschen Tennisspieler beginnt das kommende Jahr im Davis Cup mit einem Heimspiel gegen die Schweiz. Das ergab die Auslosung für die Qualifikationsrunde in Malaga. Die Begegnung wird Anfang Februar ausgetragen. Die deutsche Mannschaft ist Favorit in der Partie gegen die Eidgenossen. Ohne Alexander Zverev war die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes am Donnerstag in Malaga im Viertelfinale gegen Kanada ausgeschieden. Teamchef Michael Kohlmann hatte nach der Niederlage mitgeteilt, dass Zverev für die nächste Saison generell seine Bereitschaft signalisiert habe. Kanada hat am Sonntag das Endspiel gegen Australien gewonnen: Denis Shapovalov bezwang Thanasi Kokkinakis 6:2, 6:4, Felix Auger-Aliassime holte den zweiten Punkt mit einem 6:3, 6:4 über Alex de Minaur. Das Endrundenformat mit acht Teams soll 2023 beibehalten werden. Die diesjährige Finalisten Kanada und Australien stehen als Teilnehmer der Endrunde 2023 fest, Wildcards erhalten Spanien und Italien.