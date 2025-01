Alexander Zverev geht als Nummer zwei in die neue Saison. Bei den Frauen stellt sich die Frage: Schafft es eine Deutsche wieder in die Top 50? In unserem Tennis-Kalender finden Sie alle Informationen und Ergebnisse zu den großen ATP- und WTA-Turnieren.

Jannik Sinner und Aryna Sabalenka sind die Gejagten. Beide gingen als Weltranglistenerste in das Tennisjahr 2025. Schon im ersten Grand-Slam-Turnier haben sie jeweils einen Titel zu verteidigen.

Bei den Frauen will Iga Swiatek den Platz an der Spitze zurückerobern. Sie fiel wie Sinner 2024 bei einem Dopingtest auf, wurde freigesprochen, jedoch könnten die Fälle noch ein Nachspiel haben. Bei den Männern ist der Vorsprung zu Jahresbeginn von Sinner zu Alexander Zverev riesig. Neben dem Deutschen, der noch nie Weltranglistenerster war, ist auch Carlos Alcaraz ein Kandidat auf die Nummer 1.

Schwierig ist es für das deutsche Frauentennis. Nach dem Rücktritt von Angelique Kerber gibt es aktuell keine Spielerin in den Top 50. Jungen Talente wie Ella Seidel (2005er-Jahrgang) oder Eva Lys (2002er-Jahrgang) fehlt es an Erfahrung oder dem letzten Biss.

SZ Plus Karriereende von Dustin Brown : „Meine Karriere war keine, wie sie im Tennis-Handbuch steht“ Auf Dustin Brown hatte die Tennistour wahrlich nicht gewartet, und doch blickt der 40-Jährige nach 22 Jahren als Profi auf eine der außergewöhnlichsten Karrieren im deutschen Sport zurück. Ein Gespräch über Armut in den Bergen Jamaikas, Toilettengänge mit Machete, Turnierreisen im Wohnmobil und Alltagsrassismus. Interview von Gerald Kleffmann

Alle wichtigen Termine zu den vier Grand Slams und neun Masters-Turnieren bei den Männern sowie zehn bei den Frauen im Jahr 2025 finden Sie in unserem Kalender. Auch wann welche Turniere in Deutschland stattfinden, erfahren Sie hier.

Alle Ergebnisse der großen Tennis-Turniere im Jahr 2025 im Überblick

12. bis 26. Januar: Australian Open (Grand Slam)

(Grand Slam) 9. bis 15. Februar: Doha (Masters 1000, nur WTA)

16. bis 22. Februar: Dubai (Masters 1000, nur WTA)

5. bis 16. März: Indian Wells (Masters 1000)

18. bis 30. März: Miami (Masters 1000)

6. bis 13. April: Monte Carlo (Masters 1000, nur ATP)

22. April bis 4. Mai: Madrid (Masters 1000)

6. bis 18. Mai: Rom (Masters 1000)

25. Mai bis 8. Juni: French Open (Grand Slam)

(Grand Slam) 30. Juni bis 13. Juli: Wimbledon (Grand Slam)

(Grand Slam) 27. Juli bis 7. August: Toronto (Masters 1000, ATP)

27. Juli bis 7. August: Montreal (Masters 1000, WTA)

7. bis 18. August: Cincinnati (Masters 1000)

25. August bis 7. September: US Open (Grand Slam)

(Grand Slam) 24. September bis 5. Oktober: Peking (Masters 1000, nur WTA)

1. bis 12. Oktober: Shanghai (Masters 1000, nur ATP)

6. bis 12. Oktober: Wuhan (Master 1000, nur WTA)

27. Oktober bis 2. November: Paris (Masters 1000, nur ATP)

1. bis 8. November: WTA-Finals in Riad

9. bis 16. November: ATP-Finals in Turin

Alle Turniere in Deutschland 2025 im Überblick

14. bis 20. April: München (Sand, ATP500)

14. bis 21. April: Stuttgart (Sand, WTA500)

18. bis 24. Mai: Hamburg (Sand, ATP500)

9. bis 15. Juni: Stuttgart (Rasen, ATP250)

16. bis 22. Juni: Halle/Westfalen (Rasen, ATP500)

16. bis 22. Juni: Berlin (Rasen, WTA500)

23. bis 28. Juni: Bad Homburg (Rasen, WTA500)

Australian Open vom 12. bis 26. Januar in Melbourne (Hartplatz)

Traditionell beginnt die Saison in Australien. Auf der Südhalbkugel findet im Januar in Melbourne das erste der vier Grand-Slam-Turniere statt. Seriensieger Novak Djokovic (zehn Erfolge) will sich den Titel von Jannik Sinner wieder zurückerobern. Bei den Frauen könnte Aryna Sabalenka ihren dritten Titel in Folge erobern.

Sieger 2024: Jannik Sinner (Italien)

Siegerin 2024: Aryna Sabalenka (Belarus)

SZ Plus Murray trainiert Djokovic : Eine Allianz, die die Tennisszene verblüfft Aus seiner Golfkarriere wird erst einmal nichts: Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray ist neuer Trainer von Novak Djokovic. Eine Zusammenarbeit, die in vielerlei Hinsicht Sinn ergibt. Von Barbara Klimke

Doha vom 9. bis 15. Februar, WTA (Hartplatz)

Für die Frauen geht es schon zwei Wochen nach dem Finale der Australian Open in Doha, Katar weiter. Im letzten Jahr holte Iga Swiatek ihren dritten Titel in Katar. In einem umkämpften Finale schlug sie Elena Rybakina.

Siegerin 2024: Iga Swiatek (Polen)

Dubai vom 16. bis 22. Februar, WTA (Hartplatz)

Die WTA-Tour bleibt anschließend im Nahen Osten. Von Doha reist der Tross übergangslos nach Dubai in die Vereinigten Arabische Emirate. 2024 gab es eine große Überraschung, Jasmine Paolini aus Italien gewann das Turnier. Für die 28-jährige Paolini war es der erste 1000er-Titel und der Auftakt in eine überragende Saison.

Siegerin 2024: Jasmine Paolini (Italien)

Indian Wells vom 05. bis 16. März (Hartplatz)

Anfang März geht es für die Männer ins erste Masters-1000-Turnier. In Indian Wells in Kalifornien spielen sie seit 1987 Tennis, die Frauen seit 1989. Seit mehr als 30 Jahren hat keine Frau ihren Titel verteidigen können, auch Elena Rybakina scheiterte 2024 bei dem Versuch. Iga Swiatek triumphierte und schlug die Vorjahresfinalistin Maria Sakkari im Endspiel glatt. Bei den Männern ähnelte auch vieles dem Verlauf von 2023: Carlos Alcaraz verteidigte im Finale seinen Titel gegen den Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew.

Sieger 2024: Carlos Alcaraz (Spanien)

Siegerin 2024: Iga Swiatek (Polen)

Miami vom 18. bis 30. März (Hartplatz)

Nach Indian Wells folgt direkt das nächste Masters-Turnier in den USA. In Florida können Spielerinnen und Spieler das Sunshine-Double ergattern. Jannik Sinner setzte sich 2024 gegen Grigor Dimitrov durch. Bei den Frauen kam es zu einem Märchen. Danielle Collins gewann ihren bislang ersten und einzigen 1000er-Titel.

Sieger 2024: Jannik Sinner (Italien)

Siegerin 2024: Danielle Collins (USA)

SZ Plus Tennis-Analyse : „Zverev weiß nicht, wer er auf dem Platz ist“ Wieder und wieder scheitert Alexander Zverev in den wichtigen Matches. Datenanalyst Craig O’Shannessy erklärt, was der deutsche Tennisprofi gegen die weltbesten Gegner falsch macht und warum er nicht genügend Vorteile aus seinem Körper zieht. Interview von Gerald Kleffmann

Monte Carlo vom 06. bis 13. April, ATP (Sand)

Vor spektakulärer Kulisse – ein Teil der Zuschauer kann aufs Meer schauen – findet in Monte Carlo für die Männer das erste Masters-Turnier auf Sand statt. Sandplatzkönig Rafael Nadal gewann hier sage und schreibe elf Titel. 2024 hatte man die Finalisten vorher nicht unbedingt auf dem Zettel: Caspar Ruud und Stefanos Tsitsipas. Der Grieche gewann glatt 6:1, 6:4.

Sieger 2024: Stefanos Tsitsipas (Griechenland)

Madrid vom 22. April bis 04. Mai (Sand)

In Madrid geht es dann auch für die Frauen auf Sand in der 1000er-Kategorie los. In einem nervenaufreibenden Finale gewann zuletzt Iga Swiatek gegen Aryna Sabalenka und wehrte dabei drei Matchbälle ab. Bei den Männern hieß der Turniersieger Andrej Rublev, der Carlos Alcaraz seine erste Niederlage in Madrid zufügte.

Sieger 2024: Andrej Rublev (Russland)

Siegerin 2024: Iga Swiatek (Polen)

Rom vom 06. bis 18. Mai (Sand)

Das letzte Masters-Turnier vor den French Open ist in Rom. Rekordsieger bei den Männern ist Rafael Nadal (10 Titel), bei den Frauen teilen sich den Platz Gabriela Sabatini, Conchita Martinez und Serena Williams mit je vier Erfolgen. 2024 gewann Alexander Zverev nach einem Finalsieg über den Chilenen Nicolas Jarry. Bei den Frauen sicherte sich Iga Swiatek den zweiten Masters-Titel in Folge. Sie schlug wie auch schon in Madrid Aryna Sabalenka.

Sieger 2024: Alexander Zverev (Deutschland)

Siegerin 2024: Iga Swiatek (Polen)

French Open vom 25. Mai bis 08. Juni in Paris (Sand)

Jahr eins nach dem Karriereende des großen Roland-Garros-Meisters Rafael Nadal: Nach dem Aus in Runde eins gegen Alexander Zverev kehrt der 13-malige Turniersieger nicht mehr nach Paris zurück. Zverev marschierte 2024 durch das Turnier, verlor erst im Finale gegen Carlos Alcaraz und muss weiterhin auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Zum vierten Mal krönte sich Iga Swiatek in Paris, die gegen die Italienerin Jasmine Paolini keine Probleme hatte und sie 6:1, 6:2 schlug.

Sieger 2024: Carlos Alcaraz (Spanien)

Siegerin 2024: Iga Swiatek (Polen)

SZ Plus Tennis : Nadal wird den Tennissport noch über Jahre hinaus definieren Rafael Nadal verliert sein letztes Match und beendet seine große Karriere. Er hat lange nach dem richtigen Moment des Abschieds gesucht – doch das Vermächtnis des Spaniers wird bleiben. Von Barbara Klimke

Wimbledon vom 30. Juni bis 13. Juli in London (Rasen)

Von Sand auf Gras: Bereits drei Wochen nach dem zweiten Grand-Slam-Turnier folgte das dritte in London. Auf dem heiligen Rasen von Wimbledon werden seit 1877 die All England Championships ausgetragen. Bei den Frauen gab es eine Überraschungssiegerin: Barbora Krejcikova aus Tschechien besiegte die ebenfalls überraschende Finalistin Jasmine Paolini aus Italien in drei umkämpften Sätzen.

Bei den Männern wurde Novak Djokovic von Carlos Alcaraz nahezu deklassiert. Der Spanier siegte bereits zum zweiten Mal in Folge auf dem Londoner Rasen. Am Ende hieß es nach drei Sätzen 6:2, 6:2, 7:6.

Sieger 2024: Carlos Alcaraz (Spanien)

Siegerin 2024: Barbora Krejcikova (Tschechien)

SZ Plus Sabine Lisicki im Interview : „Allein wenn du durch die Tore gehst, kribbelt es“ Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki ist immer noch fasziniert vom Ort ihres größten Erfolges. Ein Gespräch über die Magie des All England Club, die richtige Taktik auf Rasen – und ihr letztes großes Ziel als Spielerin: als Mutter noch einmal auf den Platz zurückzukehren. Interview von Gerald Kleffmann

Montreal (WTA) und Toronto (ATP) vom 27. Juli bis 07. August (Hartplatz)

Danach geht es auf die Hartplätze – und zum zweiten Mal nach Nordamerika. Ab Ende Juli spielen die Männer in Toronto, die Frauen in Montreal. Beide Spielorte wechseln sich jedes Jahr ab. 2023 feierte Alexei Popyrin seinen ersten großen Titel – mit einem Finalsieg über Andrej Rublev. Jessica Pegula verteidigte ihren Titel und besiegte ihre Landsfrau Amanda Anisimova.

Sieger 2024: Alexei Popyrin (Australien)

Siegerin 2024: Jessica Pegula (USA)

Cincinnati vom 07. bis 18. August (Hartplatz)

Das letzte große 1000er-Turnier vor den US Open findet in Cincinnati statt. Es zählt zu den ältesten Turnieren weltweit und wurde erstmals 1899 ausgetragen. Bei den Frauen gab es seitdem immer mal wieder längere Pausen, aber seit 2004 sind die Western & Southern Open fester Bestandteil im Kalender.

2024 sicherte sich die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka den Titel. Bei den Männern setzte sich Jannik Sinner durch.

Sieger 2024: Jannik Sinner (Italien)

Siegerin 2024: Aryna Sabalenka (Belarus)

US Open vom 25. August bis 07. September in New York (Hartplatz)

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres steigt in New York. In Flushing Meadows steht auch das größte Tennisstadion der Welt: Das Arthur-Ashe-Stadium bietet 23 771 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz.

Der US-Amerikaner Taylor Fritz erreichte sein erstes Grand-Slam-Finale, verlor dann gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner glatt in drei Sätzen. Damit endete eine Ära. Erstmals seit 2003 haben weder Federer, Djokovic noch Nadal eines der großen vier Turniere gewonnen.

Im Finale bei den Frauen stand erneut eine US-Amerikanerin. Jessica Pegula musste sich jedoch in zwei Sätzen Aryna Sabalenka geschlagen geben.

Sieger 2024: Jannik Sinner (Italien)

Siegerin 2024: Aryna Sabalenka (Belarus)

SZ Plus Sabalenka gewinnt die US Open : Großmeisterin im Karachotennis Im Finale der US Open spielt Aryna Sabalenka nicht nur gegen ihre Gegnerin, sondern auch gegen sich selbst. Die Belarussin rettet sich mit Gedanken an die Vergangenheit – und einem erweiterten Repertoire. Von Gerald Kleffmann

Peking vom 24. September bis 05. Oktober, WTA (Hartplatz)

Nach den US Open geht es für die Frauen weiter nach Peking. Dort besiegte die US-Amerikanerin Coco Gauff im Finale der vergangenen Saison die Tschechin Karolina Muchova.

Siegerin 2024: Coco Gauff (USA)

Wuhan vom 06. bis 12. Oktober, WTA (Hartplatz)

Die Frauen schlagen direkt im Anschluss in Wuhan auf. Aryna Sabalenka holte 2024 hier den Sieg. Im Finale traf sie auf Qinweng Zheng und besiegte die Chinesin in drei umkämpften Sätzen 6:3, 5:7, 6:3.

Siegerin 2024: Aryna Sabalenka (Belarus)

Shanghai vom 01. bis 12. Oktober, ATP (Hartplatz)

Die Männer fliegen ebenfalls in den Fernen Osten: In China steht das 1000er-Turnier in Shanghai im Kalender. Und mal wieder hieß 2024 der Sieger Jannik Sinner, der im Finale Novak Djokovic keine Chance ließ.

Sieger 2024: Jannik Sinner (Italien)

Paris vom 27. Oktober bis 02. November, ATP (Hartplatz/Halle)

Das einzige Masters-Turnier der Männer, das in einer Halle ausgetragen wird, findet in Paris statt. In Bercy werden auch die letzten Punkte vor dem ATP-Finale der besten Acht gesammelt. Alexander Zverev siegte im Finale gegen Ugo Humbert und sicherte sich damit seinen zweiten Masters-Titel 2024.

Sieger 2024: Alexander Zverev (Deutschland)

WTA-Finals in Riad vom 01. bis 08. November (Hartplatz)

Das letzte große Turnier der Frauen tragen die acht Besten des Jahres aus. Anders als üblich im K.o.-System wird in zwei Gruppen mit je vier Teilnehmerinnen gespielt. Die beiden Ersten jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Seit 1972 gibt es die WTA Tour Championships, seit 1986 findet das Turnier am Saisonende statt. Rekordsiegerin ist Martina Navratilova mit acht Titeln. 2024 krönte sich erstmals Coco Gauff, die im Halbfinale erst die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und Finale Olympiasiegerin Qinwen Zheng bezwang.

Siegerin 2024: Coco Gauff (USA)

Tennis : Rekordprämie für Coco Gauff Die 20-jährige US-Amerikanerin sichert sich bei den WTA-Finals in Saudi-Arabien den Titel und 4,8 Millionen Dollar. „Das ist eine Menge Geld“, sagt sie.

ATP-Finals in Turin vom 09. bis zum 16. November (Hartplatz/Halle)

Die ATP Finals in Turin beenden die reguläre Tennissaison bei den Männern. Wie auch bei den Frauen werden die acht Besten des Jahres in zwei Gruppen aufgeteilt. Seit 1970 wird das Turnier in dieser Form ausgetragen – mit unterschiedlichen Namen: zuerst als Masters Grand Prix, dann als ATP-Weltmeisterschaft, Tennis Masters Cup, ATP World Tour Finals bis hin zu den ATP Finals. 16 verschiedene Städte waren Gastgeber, am häufigsten New York von 1977 bis 1989. Jannik Sinner zeigte letztes Jahr einmal mehr seine große Dominanz. Der Italiener gewann ohne Satzverlust und gab in jedem Satz maximal vier Spiele ab. Alexander Zverev scheiterte wiederum an seinem Angstgegner Taylor Fritz im Halbfinale, als er im dritten Satz im Tiebreak verlor.