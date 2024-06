Die erst 15-jährige Tennisspielerin Julia Stusek hat bei ihrem Debüt auf der WTA-Tour ihr erstes Match verloren. In Bad Homburg verlor die aus Rheinfelden stammende Stusek gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns in zwei Sätzen 2:6, 5:7, schlug sich gegen die Nummer 59 der Welt aber achtbar.

Stusek wird derzeit auf Position 913 der Weltrangliste geführt. Schon in den ersten Tagen des Rasenturniers, das als Vorbereitung für Wimbledon gilt, waren in der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber, der früheren Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria sowie Tamara Korpatsch drei weitere Deutsche in der ersten Runde gescheitert.