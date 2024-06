Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier ist beim Tennisturnier in Bad Homburg überraschend in die zweite Runde eingezogen. Sie schlug die an Nummer eins gesetzte Griechin Maria Sakkari am Montag 2:6, 6:2, 7:6 (4). In der Runde der besten 16 trifft sie nun auf Paula Badosa aus Spanien.

In der vergangenen Woche war die 24-jährige Dortmunderin beim WTA-Turnier in Berlin, ebenfalls auf Rasen, noch in der ersten Runde gescheitert. Auch in Bad Homburg hatte sie schon in der Qualifikation verloren, dann aber auch wieder Glück. Denn sie rückte dann kurzfristig als sogenannte Lucky Loserin nach der Absage der Italienerin Elisabetta Cocciaretto ins Hauptfeld. „Es ist ein besonderer Sieg. Hoffentlich kann ich so weitermachen“, sagte Niemeier: „Es war ein hartes Match. Ich wusste, dass ich solche Spielerinnen schlagen kann.“ Die Atmosphäre in der Arena sei „großartig“ gewesen. Im dritten Satz vergab Niemeier dann beim Stand von 6:5 ihren ersten Matchball, nutzte daraufhin aber den zweiten.