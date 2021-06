Von Gerald Kleffmann, Wimbledon/München

Carla Suárez Navarro hat Pech. Schon wieder. Aber immerhin nicht ganz so viel Pech wie in Paris vor vier Wochen. French Open, erste Runde, die Spanierin muss gegen Sloane Stephens spielen, die frühere US-Open-Siegerin aus den USA. Die Partie der beiden wird als Night Session angesetzt, im Flutlicht. Noch sind ein paar Zuschauer dabei. Kurz vor 21 Uhr müssen sie aber gehen. Ausgangssperre, wegen der Pandemie.

Neun Monate zuvor war das noch kaum vorstellbar gewesen, dass Suárez Navarro an diesem ersten Juni-Tag 2021 im Stadion von Roland Garros ein Match bestreiten würde. Damals kam die Krebs-Diagnose, Hodgkin-Lymphom, ein bösartiger Tumor im Lymphsystem. Nun aber, geheilt, konnte die Fachwelt tatsächlich die schönste noch existierende einhändige Rückhand im Frauentennis wieder bestaunen, an diesem angenehmen Abend. Bei 6:3, 5:4 schlug Suárez Navarro sogar zum Sieg auf. Bei 30:30 fehlten zwei Pünktchen. Doch sie verlor das Match noch, 4:6 im dritten Satz. Kein Applaus, keine aufmunternde Rufe. Niemand da, außer dem Schiedsrichter- und Veranstalterpersonal. Sie schulterte die Tasche und schlich vom Platz. Es war ihr letzter Auftritt in Paris, das stets eines ihrer Lieblingsturniere war, wie sie später meinte. "Traurig" sei sie gewesen, als sie die Zuschauer gehen sah, sagte sie.

Immerhin: Diesmal wird sie ihren verdienten Applaus erhalten. In Wimbledon wird sie an diesem Dienstag ihr Match vor Zuschauern (wenn auch in begrenzter Zahl) wirklich zu Ende spielen können. Egal, wie lange es dauert. Nur: Ashleigh Barty ist ab 13.30 Uhr Ortszeit ihre Gegnerin. Das Los-Schicksal meinte es erneut nicht gut mit Suárez Navarro. Die Weltranglisten-Erste aus Australien erhielt, weil Titelverteidigerin Simona Halep aus Rumänien verletzt absagen musste, die Ehre, das erste Frauenmatch in der Hauptarena an diesem Dienstag bestreiten zu dürfen. Zumindest die Fakten lassen vermuten: Es könnte der letzte Auftritt von Suárez Navarro beim berühmten Rasenturnier werden.

So viele sprachen ihr Mut zu, Rafael Nadal, David de Gea, Pau Gasol

Die 32-Jährige aus Las Palmas de Gran Canaria hatte bereits vor ihrer Krankheit im Herbst des vergangenen Jahres den Plan gefasst, nach den US Open die Karriere zu beenden. "Aber erst kam die Pandemie und dann mein Krebs, da konnte ich nicht aufhören", sagte Suárez Navarro in Paris, "Ich dachte die ganze Zeit, dass ich zurückkommen will." Bei der Gelegenheit - sie spricht generell nicht oft in den Medien - betonte sie, wie sehr die Niederlage gegen Stephens schmerzte. Sie wollte gewinnen. Genau diese Einstellung, alles für den Beruf zu tun, ist einer der Gründe, warum Suárez Navarro innerhalb der Szene noch wesentlich höheren Respekt genießt als in der breiten Öffentlichkeit.

Sie stand zwar siebenmal im Viertelfinale von Grand Slams und war 2016 die Nummer sechs der Welt. Aber sie war nie so erfolgreich, dass sie um die ganz großen Titel spielte und ins grelle Rampenlicht trat. Dafür hätte sie noch etwas mehr Aggressivität in ihrem Spiel benötigt. Und sie hat sich nie offensiv vermarktet, wie etwa Naomi Osaka, die jüngst wieder ein Titelbild eines Modemagazins zierte. Sie war einfach eine fleißige Leistungssportlern, Tochter eines Handballers und einer Turnerin. Suárez Navarro war stets eine stille Persönlichkeit im Tennis. Das reichte ihr, und auch das wird an ihr geschätzt. Als ihre Diagnose publik wurde, sprachen ihr so viele Mut zu: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Juan Martín del Potro, der Fußballer David de Gea, der Basketballer Pau Gasol.

Bezeichnend, dass die innigste Vorfreude, sie am Dienstag spielen zu sehen, von ihrer Gegnerin nun kam. "Es ist unglaublich, Carla wieder zurück zu haben", sagte Barty in Wimbledon, "alle haben sich einfach für sie gefreut." Die 25-Jährige, die selbst früher mentale Probleme zu bewältigen hatte und weiß, was ein innerer Kampf für eine Leistungssportlerin bedeutet, schwärmte auch von Suárez Navarros Widerstandsfähigkeit, ihrem Charakter, ihrer Stärke. "Mit ihr am Dienstag das Eröffnungsmatch auf dem Center Court zu bestreiten, ist wirklich cool."

In der Hotel-Quarantäne jammerten manche über das Essen - Suárez Navarro klagte mit keinem Wort über ihre Krankheit

Wie Suárez Navarro mit ihrer Krankheit umging, war beeindruckend. Als einigen (zumeist männlichen) Profis während der Hotel-Quarantäne etwa vor den Australian Open das Essen nicht schmeckte, war das Geheule in den Sozialen Medien groß. Ihr eigenes Los, von ganz anderem Gewicht, hatte Suárez Navarro dagegen nie beklagt. "Ich habe sofort die Frage gestellt, wie ich wieder gesund werden kann. Was die Krankheit bedeutet, warum ich sie bekommen habe? Danach habe ich nicht gefragt. Ich wollte einfach nur wissen, was nötig ist, den Krebs zu besiegen." Das schrieb sie am 4. Februar dieses Jahres, am Weltkrebstag, auf der Internetseite von Eurosport in einem Brief an ihre Fans.

Darin erklärte sie auch, dass sie anfangs dachte, ihre Müdigkeit hänge mit einer möglichen Covid-Infektion zusammen. Nach mehreren Tests war den Ärzten klar: Es ist Lymphdrüsenkrebs. Sechs Monate dauerte die Chemotherapie. "Das war eine lange Zeit, da waren wirklich schwere Momente", sagte Suárez Navarro. Aber sie motivierte sich, indem sie sich sagte: Ihre Laufbahn solle auf keinen Fall im Krankenhaus enden. Sie zwang sich, realistisch und dabei positiv zu denken. Nach der Therapie war es, als lerne sie Tennis neu. Sie fing mit Softbällen an. 10 Minuten, 20 Minuten. Und steigerte die Intensität, jeden Tag ein bisschen.

Ihr Körper habe viel durchgemacht, sagte sie auch, das spüre sie als Tennisspielerin. Aber auch dank ihres Willens ist sie so fit, dass sie nun im Schatten der richtig bekannten Profis eine Abschiedstour der stilvollen Art absolvieren kann. Sie genieße ihre letzten Aufritte an den besonderen Orten ihres Tennislebens. In der Weltrangliste ist sie zwar auf den 138. Platz zurückgefallen, aber der spanische Verband zollte ihr Respekt - und nominierte sie am vergangenen Wochenende sogar für die Olympischen Spiele in Tokio. Es werden ihre vierten, nach Peking, London und Rio. "Die größte Ehre für einen Sportler" sei diese Nominierung, schrieb Suárez Navarro im Internet, und ganz sicher war das bei ihr keine Floskel.