Angeführt von Jannik Sinner hat Italien erstmals seit 47 Jahren wieder den Sieg im Davis Cup gefeiert. Im Endspiel des prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerbs holte der 22 Jahre alte Südtiroler gegen Australien den vorentscheidenden zweiten Punkt. Beim eindrucksvollen 6:3, 6:0 gegen Alex de Minaur bestätigte der Weltranglisten-Vierte am Sonntag in Malaga seine Weltklasse. Zuvor gewann Sinners Mannschaftskollege Matteo Arnaldi mit 7:5, 2:6, 6:4 gegen den Australier Alexei Popyrin und sorgte damit für den ersten Schritt zum zweiten Davis-Cup-Titel der Italiener. Nur 1976 hatte Italien zuvor den Davis Cup gewonnen.

Die Durststrecke von Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic mit Serbien im Davis Cup hält hingegen an. Der 36-Jährige verlor im Halbfinale seine beiden Matches, Serbien unterlag damit Italien mit 1:2. Der letzte Titel des Landes liegt 13 Jahre zurück. Zum Auftakt hatte Miomir Kecmanovic das Duell der Nummer-zwei-Spieler gegen Lorenzo Musetti 6:7 (7), 6:2, 6:1 gewonnen und Serbien in Führung gebracht. Im Anschluss vergab Djokovic in einer Neuauflage des Endspiels bei den ATP-Finals vom vergangenen Sonntag drei Matchbälle gegen Sinner und verlor 2:6, 6:2, 5:7. Im entscheidenden Doppel setzten sich Sinner und Lorenzo Sonego gegen Djokovic/Kecmanovic 6:3, 6:4 durch.

Vor der Halbfinal-Partie sorgte ein Medienbericht über einen verweigerten Dopingtest der Serben vor dem Viertelfinale gegen Großbritannien für Aufsehen. Wie die spanische Marca weiter berichtete, stimmte die Mannschaft den Blut- und Urinproben nach dem Spiel aber zu. Djokovic kritisierte infolge des Vorfalls die Methoden am Ort und sagte, er könne nicht verstehen, warum der Test vor seinem Match angesetzt worden sei, da dadurch seine Vorbereitung gestört würde. Er beklagte weiter eine "völlig unlogische" Situation, mit der er noch nie konfrontiert worden sei. Die International Tennis Integrity Agency (ITIA) verteidigte laut Nachrichtenagentur AFP ihr Vorgehen. "Aufgrund des Formats der Mannschaftswettbewerbe, zu denen auch der Davis Cup gehört, können die Mannschaften vor Beginn der Spiele darüber benachrichtigt werden, dass sie für Dopingkontrollen ausgewählt wurden, und sie geben ihre Proben ab, wenn sie bereit sind", erklärte ein ITIA-Sprecher: "Zwischen der Benachrichtigung und der Abgabe der Probe werden sie von einem Mitglied des Anti-Doping-Teams betreut."