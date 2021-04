2017 war der Pole Hubert Hurkacz noch Qualifikant in Ismaning, gerade hat er das Masters in Miami gewonnen.

Die Wolffkran Open haben für diesen Herbst einen neuen Termin bekommen. Das Tennisturnier der ATP-Challenger-Kategorie wird vom 24. bis 31. Oktober auf der Anlage des TC Ismaning stattfinden. Das ist nur etwa eine Woche später als im Vorjahr, doch für die Veranstalter ist es ein Wunschtermin. Denn er verspricht ein deutlich stärkeres Teilnehmerfeld als bei der letztjährigen Ausgabe.

Nach mehreren vergeblichen Anläufen habe sich für dieses Jahr in Absprache mit ATP und Deutschem Tennis-Bund ein Termintausch mit dem Challenger in Hamburg realisieren lassen, erklären die Veranstalter Peter Aurnhammer und Florian Kainz. Damit findet das Ismaninger Turnier direkt vor dem gleichrangigen in Eckental statt, beide werden in geografischer Nähe zueinander auf demselben schnellen Teppichbelag (Indoor-Carpet-Swing) ausgetragen. Für manchen Profi dürfte das ein interessanter Anreiz sein, der den Veranstaltern obendrein gemeinsame Werbemöglichkeiten bietet. Vor allem aber befinden sich die Ismaninger im Werben um internationale Topspieler nun nicht mehr in Konkurrenz zu drei parallel stattfindenden ATP-Turnieren der Kategorie 250. Während der neuen Turnierwoche finden auf der Tour lediglich die beiden 500er-Turniere in Wien und Basel statt, die aufgrund ihrer ungleich stärkeren Besetzung keine direkte Konkurrenz darstellen.

Das Vorjahresfinale war ein Außenseiterduell - vor 88 Zuschauern

Schon zur vierten Ausgabe im vergangenen Jahr hatte Turnierdirektor Christoph Poehlmann, der damals in Ismaning sein Debüt unter schwierigen Corona-Bedingungen gab, das stärkste Teilnehmerfeld der Turnierhistorie zusammengetragen, mit einem Cut bei Weltranglistenposition 202. Das Finale war dann trotzdem ein Außenseiterduell. Der ungesetzte Schweizer Marc-Andrea Hüsler setzte sich gegen Botic van de Zandschul durch, pandemiebedingt vor nur 88 Zuschauern. Die deutschen Aushängeschilder wie Dustin Brown, Yannick Hanfmann oder Maximilian Marterer waren früh ausgeschieden.

Zahlreiche aufstrebende Spitzenspieler haben in den Vorjahren in Ismaning aufgeschlagen, die inzwischen weit vorne in der Weltrangliste zu finden sind, wie der Pole Hubert Hurkacz (ATP 16), der gerade völlig überraschend das Masters in Miami gewann, der Australier Alex de Minaur (25) aus Australien, Ugo Humbert (31) aus Frankreich, der Italiener Lorenzo Sonego (34) oder zuletzt Sebastian Korda (65), Sohn der tschechischen Legende Petr Korda. Die Chancen stehen also gut, diese Liste deutlich zu erweitern - dann hoffentlich auch vor mehr Zuschauern.