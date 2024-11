„Weltklasse- Tennis “ in Ismaning „goes Ladies“, wie es auf der Homepage des dortigen Hallenteppichturniers heißt: Seit diesem Jahr ist es nach einem Sponsorenwechsel nämlich wieder ein Frauenturnier und heißt „Therme Erding Open by Tannenhof“. Einer der langjährigen Veranstalter, Peter Aurnhammer, stellt in diesem Zusammenhang fest: „Sieben Jahre ist scheinbar unsere Zeit.“ Von 2008 bis 2013 nämlich fand das Turnier in Ismaning bereits als Frauenturnier (ITF Büschl Open) statt. Nach sieben Jahren aber bestand der neue Sponsor Wolffkran auf einem Männerturnier, weshalb das Turnier in Ismaning von 2017 bis 2023, ebenfalls sieben Jahre lang, als ATP-Challenger-Turnier (Wolffkran Open) ausgetragen wurde.

Nach dem jüngsten Wechsel des namensgebenden Sponsors entschieden sich die Turnierveranstalter, Aurnhammer und Florian Kainz, dafür, wieder ein Frauenturnier auszurichten. Zumal der neue Sponsor, die Therme Erding, den Ausrichtern dahin gehend frei Hand lies. Nach mehr als zehn Jahren findet in Ismaning also wieder ein ITF-Turnier der Kategorie W75 statt, bei dem 75 Weltranglistenpunkte an die Siegerin gehen. Zusätzlich spielen die Starterinnen aus aller Welt vom 3. bis 10. November um ein Preisgeld von 60 000 US-Dollar.

Laut Aurnhammer gibt es auf der organisatorischen Ebene keinen Unterschied zwischen der Ausrichtung eines Männer- und eines Frauenturniers. Ein ATP-Challenger und ein ITF W75er-Turnier sind vom Spielniveau vergleichbar und dienen beide als Einstiegsturniere. Trotzdem gebe es unterschiedliche Vorgaben und Auflagen seitens der Spielvereinigungen. Die ATP hat beispielsweise bei den Linienrichtern andere Vorstellungen als die ITF: „Die ATP sagt, sie will mehr Linienrichter. Klar, Herrentennis ist ein wenig schneller“, meint Aurnhammer. „Linienrichter müssen bezahlt werden, das ist immer ein Finanzpunkt. Da freut man sich als Veranstalter natürlich, wenn da die Anforderungen etwas niedriger sind.“

Das Tempo im Männertennis war laut Aurnhammer der Hauptgrund für die Rückkehr zu einem Wettbewerb für Frauen. Auf dem schnellen Teppichboden sei Frauentennis attraktiver, weil die Ballwechsel länger sein: „Für die Zuschauer ist immer Ass, Service, Winner, Ass, dann einmal ein Return im Feld und noch mal ein Ass natürlich nicht so attraktiv zum Anschauen. Auch wenn das hochklassiges Tennis war.“ Ein anderer Grund sei das Aufleben der alten Tradition: Die Büschl Open waren laut Aurnhammer in der Retrospektive sehr erfolgreich. Viele, auch deutsche, Spielerinnen, die an den Büschl Open teilgenommen haben, schafften es in den Folgejahren in die Top 100. Größen wie Andrea Petkovic, Julia Goerges oder Tatjana Maria haben in Ismaning gespielt. Frauentennis habe dem Team des Veranstalters „immer ein gutes Gefühl gegeben“, erinnert sich Aurnhammer, „jetzt, wo wir die Gelegenheit haben, haben wir gesagt: Wir machen das.“

Als begeisterter Turnierveranstalter und Vorstandsmitglied im Bayerischen Tennisverband (BTV) hebt er auch die Vorteile der Erweiterung der deutschen Turnierlandschaft im Frauentennis hervor. Es passe zudem ins Bild, ein Turnier zu veranstalten, das für den weiblichen Nachwuchs erhebliche Vorteile habe, sagt Aurnhammer, der auch Leiter des Ressort Talentförderung und Leistungssport im BTV ist: „Es sind die Spielerinnen, für die ich im BTV verantwortlich bin, denen ich mit meiner zusätzlichen Funktion helfen kann.“ Mit der Vergabe von vier Wildcards, die dem Veranstalter zustehen, wird vier deutschen Spielerinnen die Chance geboten, an dem Turnier teilzunehmen. Für Carolina Kuhl, Nastasja Schunk und Anna-Lena Friedsam steht bereits fest, dass sie eine Wildcard und somit den Zugang zu einem Profiturnier bekommen.

Ein Turnier wie die Therme Erding Open kann für Spielerinnen, die in der WTA-Weltrangliste jenseits der Position 100 stehen, den Sprung in diesen elitären Kreis bedeuten: Etwa für Ella Seidel (120), die bei einem guten Turnierverlauf zusätzlich die Chance hat, sich für das Hauptfeld der Australian Open zu qualifizieren. Durch mehr Turniere in Deutschland bietet sich auch Spielerinnen mit geringerem Budget Möglichkeiten, sich in der Weltrangliste nach vorn zu arbeiten. „Das hilft den Spielerinnen unheimlich“, sagt Aurnhammer. Es gebe auch „diverse Studien, dass die Zahl der Spieler in den vorderen Regionen der Weltrangliste“ in einem Land „proportional mit der Zahl der Turniere auf dieser Ebene ist“.