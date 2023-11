Liegestühle am Tennisplatz? Sieht gut aus, ist ein netter Gag, aber für das, was der Zuschauer in der Ismaninger Tennishalle geboten bekommt, ist das Möbelstück dann doch ungeeignet. Dafür geht es bei den Wolffkran Open viel zu rasant zu. Gemütlich zurücklehnen ist nicht drin, wenn Aufschläge mit 215 km/h und mehr durch die Halle zischen und man schon flink mit den Augen sein muss, um den Hochgeschwindigkeitsballwechseln folgen zu können. Da sitzt man eher ganz vorn auf der Sitzschale, um nichts zu verpassen.

Zu sehen gibt es einiges bei diesem Challenger-Turnier der Kategorie 75. Nachdem die ATP die Turniere mit 80, 90 und 110 Weltranglistenpunkten für die Sieger gestrichen hat, gibt es heuer 50, 75, 100, 125 oder 175 Punkte für den Gewinner. 75 klingt also nach nicht viel, was sich aber relativiert, schaut man sich die mittlere Region der Weltrangliste an: Da trennen Platz 170 und 200 nur 48 Punkte.

Einer, der diese Regionen gut kennt, ist Maximilian Marterer. In Ismaning an zwei gesetzt, hat er es per Zweisatzsieg gegen den Tschechen Andrew Paulson ins Halbfinale geschafft, im dritten Anlauf. "Zwei Mal habe ich hier gespielt, zwei Mal im Viertelfinale verloren, jeweils in drei Sätzen", erzählt er, "heute morgen beim Einschlagen habe ich gesagt: 'Jetzt gilt es, den Viertelfinal-Fluch zu brechen.' Das habe ich geschafft."

28 ist der gebürtige Nürnberger mittlerweile, fünf Jahre ist es her, da galt er als das nächste große Ding im deutschen Tennis. Mit 22 in den Top 100, wenig später bei den Australian Open 2018 mit einem Bein in Runde drei, bei den French Open ein viel beachtetes Achtelfinale gegen Rafael Nadal, und auch wenn er den nicht schlagen konnte, verfestigte sich der Eindruck: Aus dem kann ein Großer werden! Rang 45 in der Weltrangliste schien nur eine Durchgangsstation zu sein. Doch es kam anders.

"Das ist natürlich mein großes Ziel: mich wieder da hin hoch zu spielen, wo ich mal war."

Im April des Folgejahres purzelte Marterer aus den Top 100 - und sollte diese Schwelle so schnell nicht mehr zu sehen bekommen. Bis auf Rang 379 spülte es ihn nach hinten, eine bittere Erfahrung. Heute sagt er über diese Zeit der Rückschläge: "Klar gab es Zweifel. Aber dafür hat man ja ein Umfeld, das versucht, einen das Ganze nicht so dramatisch sehen zu lassen, sondern weiterzumachen." Solche Phasen habe jeder Tennisspieler. "Es war nicht einfach, mich wieder hochzuspielen." Aber es ist gelungen: Im Live-Ranking steht Marterer aktuell auf Platz 100. Er sagt: "Das ist natürlich mein großes Ziel: mich wieder dahin hochzuspielen, wo ich mal war."

Zuletzt ist er sukzessive geklettert im Ranking: "Wenn's nach mir geht, können wir die Saison noch ein bisschen strecken - wenn man gerade so im Flow ist. Die letzten Wochen waren sehr positiv, eigentlich seit Wimbledon." Im ersten Halbjahr hatte er mit einer Knieverletzung zu kämpfen, wie 2019, diesmal am anderen Knie. "Das hat mich abgehalten, mit hundert Prozent zu spielen. Ein paar Mal war ich nicht ganz fit bei den Matches. Seitdem das abgehakt ist, auch vom Kopf her, läuft es besser."

Gegen den Tschechen Paulson war Marterer hellwach, wenn es darauf ankam: "Heute gibt es nicht viel zu meckern", analysierte er, "ich habe genau das gemacht, was ich machen wollte." Paulson sei wohl der beste Aufschläger, gegen den er bislang gespielt habe. "Aber die Chancen, die ich hatte, habe ich fast alle genutzt - und darauf kommt es an auf Teppich." Drei von acht Breakchancen nutzte Marterer, sein Gegenüber hatte nur eine Breakchance, nutzte sie aber nicht.

Am Samstag geht es für Marterer nun entweder gegen Max Rehberg, den er von der Tennisbase Oberhaching bestens kennt, oder gegen den Slowaken Lukas Klein, der auch kein Unbekannter für ihn ist: "Er hat mich in New York geschlagen, ich ihn ein paar Wochen später in Alicante", erzählt Marterer. "Er ist mit viel Confidence angereist, mit einem Turniersieg im Rücken. Ich hoffe natürlich, dass ich ein deutsches Derby bekomme - dann wäre auf jeden Fall ein Deutscher im Finale."