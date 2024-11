Susan Bandecchi biss fürs Foto in den gar nicht mal so hässlichen Pokal, der nicht zum grauen Herbstwetter in diesen Tagen in Ismaning passte. Zwei goldene Palmen zieren die Trophäe, die natürlich vor allem einen Querverweis auf den Hauptsponsor des ITF-Tennisturniers geben sollen, das in der vergangenen Woche nordöstlich von München über die Bühne ging. Am Ende der mit 60 000 US-Dollar dotierten Therme Erding Open hatte die Schweizer Außenseiterin Bandecci die an Nummer zwei gesetzte Ukrainerin Daria Snigur in einem spektakulären Finale nach zweieinhalb Stunden Spielzeit mit 6:7 (8), 6:2, 7:5 niedergerungen. Zuvor sicherte sich das ebenfalls ungesetzte Duo Kucmova/Laboutkova aus Tschechien den Doppeltitel.

„Nach dem knapp verlorenen Satz habe ich mich auf der Toilette mental wieder gesammelt und habe danach viel besser und vor allem mutiger gespielt“, sagte Bandecci

Snigur, die durch den Finaleinzug von Ismaning von Weltranglistenplatz 158 auf 141 gesprungen ist, hatte 2019 den Wimbledon-Titel bei den Juniorinnen gewonnen. 2022 sorgte sie mit ihrem Sieg über die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep bei den US Open für eine riesige Überraschung. Bandecci war allerdings nach ihrem Turniersieg in Loughborough mit viel Selbstvertrauen angereist. Die 26-Jährige servierte 15 Asse, wehrte im dritten Satz einen Matchball ab und hatte am Ende der wendungsreichen Partie die besseren Nerven. „Nach dem knapp verlorenen Satz habe ich mich auf der Toilette mental wieder gesammelt und habe danach viel besser und vor allem mutiger gespielt“, sagte Bandecci, die durch eine schwere Verletzung vor zwei Jahren weit im Ranking zurückgefallen war. Durch den Erfolg in Ismaning springt sie nun von Rang 272 auf 218, gut 9000 US-Dollar Preisgeld inklusive.

Turnierdirektor Peter Aurnhammer überreichte Bandecci den Palmen-Pokal und zog zufrieden Bilanz. Trotz der Absenz deutscher Spielerinnen in den Finals; und trotz mancher Vorbehalte, statt dem langjährigen Männerturnier, dem im vergangenen Jahr der Hauptsponsor abgesprungen war, nun wieder ein Frauenturnier auszurichten: „Es gab einige skeptische Stimmen, die meinten, Herrentennis sei athletischer, Frauentennis langweiliger“, sagte Aurnhammer: „Aber die Resonanz jetzt war durchweg positiv, das Turnier ist sehr erfreulich verlaufen.“ Die Tendenz sei daher schon, auch 2025 ein ITF-Frauenturnier in Ismaning auszutragen, allerdings gibt es laut Aurnhammer dafür „noch hübsche Hürden“.

Denn die International Tennis Federation (ITF) will auch ihre Turniere der niedrigsten Profikategorie, wie jenes in Ismaning, aufwerten. „Das heißt, das Preisgeld wird auf 80 000 US-Dollar erhöht, außerdem wird künftig Hospitality für die Spielerinnen verlangt“, sagt Aurnhammer – aHotel, Verpflegung und andere Serviceleistungen sind dann inklusive für die Profis. Mehrkosten für Ismaning: nochmal rund 25 000 Euro. Hintergrund der von der ITF gewünschten Turnieraufwertung ist, dass Verbände aus Asien und arabischen Ländern massiv in den Markt drängen. Und die haben finanziell ganz andere Möglichkeiten, weil sie vom Staat alimentiert werden. Für Turniere in Deutschland, wie jenes in Ismaning, ist das auch wegen des hiesigen Sponsorenmangels ein Problem.

Für den Apotheker Aurnhammer heißt es daher jetzt, Risiken und Nebenwirkungen genauestens abzuschätzen. Aber in Ismaning sind sie in diesem Bereich ja inzwischen ziemlich gut erprobt.