An der Pinnwand hängen die üblichen Ankündigungen. Im Dezember findet der „TCI Christmas Cup“ statt, ein Jugendturnier. Nebenan können sich die Klubmitglieder auf einem Ausdruck einen Überblick übers „Wintertraining 2025/2026“ verschaffen. Dazwischen kündet ein Zettel von einem anderen Ereignis: „HALLENPLÄTZE GESPERRT WEGEN BILLIE JEAN KING CUP.“ So ist das dieser Tage mit dem deutschen Frauentennis. Es prangt, wenigstens in Großbuchstaben, auf einer DIN-A4-Seite in einer Halle in der bayerischen Gemeinde Ismaning, keine 20 000 Einwohner. München, immerhin, ist in 20 Autominuten erreichbar. Gewöhnungsbedürftig ist die Größenordnung trotzdem.

Deutschland war und ist ja immer noch eine Tennisnation, auch ohne Boris Becker und Stefanie Graf funktioniert der Sport hierzulande. Heimspiele im Davis Cup bei den Männern waren stets ein Erfolg, auch das Frauennationalteam kennt die größeren Bühnen. Diesmal ist das anders. In der Tennishalle des TC Ismaning wurde für den Billie Jean King Cup, den Nationenwettbewerb, der einst Fed Cup hieß, ein Hartplatz verlegt – quer über die drei Teppichplätze. Stahltribünen wurden zusammengezimmert, für 1400 Zuschauer. Das Catering liefert der Klubgastronom vom Dionysos. Zurück zu den Wurzeln, so fühlt sich das an. Mit Achtzigerjahre-Flair.

An diesem erstaunlichen Ort will sich die Auswahl von Teamchef Rainer Schüttler in einer Dreiergruppe als Erstplatzierter für die Weltgruppe qualifizieren. Am Freitag geht es los für die DTB-Frauen, um 15 Uhr gegen die Türkei. Im Einzel dürften nach den gesundheitsbedingten Absagen von Tatjana Maria und Laura Siegemund nun Eva Lys und Ella Seidel spielen. Am Sonntag ist Belgien der zweite deutsche Gegner (13 Uhr).

Peter Aurnhammer freut sich natürlich, Gastgeber zu sein. Der TCI hatte dieses Jahr 50. Klubjubiläum, „der Billie Jean King Cup passt perfekt dazu“, sagt der Vorstand, der auch Vizepräsident beim Bayerischen Tennis-Verband ist. Der TCI unterstützt den Deutschen Tennis Bund (DTB) als Ausrichter mit ehrenamtlichen Kräften, für die Bereitstellung der Anlage gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung. „Im Tennis ist es leider so, dass man Geld mitbringen muss, um so eine Veranstaltung auszurichten“, weiß Aurnhammer. Für den DTB heißt das: Er macht ein Minus, ein sechsstelliges sogar.

Trotzdem, betont DTB-Präsident Dietloff von Arnim, sei man froh, „dass wir dieses Heimspiel haben“. Für den DTB war das Ganze eine Abwägungssache. Das Team hätte ohne Bewerbung für das Heimrecht womöglich in Brasilien, Australien oder Mexiko spielen müssen, wo nun drei der sieben Dreiergruppen stattfinden. Der Aufwand wäre also auch hoch gewesen. „Wir wollten daher lieber unseren Spielerinnen die Chance geben, sich hier zu präsentieren“, sagt Arnim. Zumal mit dem Heimrecht weitere Vorteile einhergehen. Der DTB konnte den Belag bestimmen und an welchen Tagen das Team spielt.

Arnim macht keinen Hehl daraus, dass man natürlich auch gerne in eine größere Stadt gegangen wäre. Das Problem für den DTB bei der Planung war, dass man erst spät vom Heimrecht erfuhr und man sich dann bei der Hallensuche schwertat. Doch früher konnte der Tennis-Weltverband ITF die Spielortfragen nicht klären. „Viele Arenen haben Ankermieter und sind belegt“, erklärt Arnim. Zudem benötigt der DTB die Halle für gut zehn Tage, inklusive zweier Wochenenden. Und manch freie Halle war schlicht zu teuer. „Wir spielen nun auch lieber in einer kleinen Halle mit super Stimmung, als in einer Halle, die leer wirkt“, betont der Präsident. So wurde es Ismaning, wo jährlich ein Challenger-Turnier der Männer stattfindet, das diesmal aber zugunsten der Tennisfrauen ausfiel.

Angelique Kerber plane, auch zu kommen

Der Aufwand der Organisation ist beachtlich. Da es beim TCI jetzt nur einen Hartplatz gibt, aber drei Teams trainieren müssen, brauchte es eine zweite Trainingsstätte. Diese fand der DTB auf der anderen Seite Münchens, in Oberhaching, wo der Verband in der Tennis-Base, dem BTV-Leistungszentrum, zugleich einen DTB-Bundesstützpunkt betreibt. Vom BTV mietete man Kleinbusse fürs Shutteln. Jeden Aspekt galt es zu planen. Da der eine Platz nun quer statt längs verläuft, musste etwa das Licht neu ausgerichtet werden. In den vier Ecken stehen vier provisorische Masten. Die Lux-Werte müssen stimmen. Das schreibt die ITF vor, die penibel prüft, ob die Helligkeit fernsehtauglich ist. In der zweiten Halle nebenan wurden Platten verlegt, um einen Publikumsbereich zu schaffen, die Menschen sollen nicht verhungern und verdursten. Und ja, es gibt VIP-Plätze in der Halle. Auf einem soll Angelique Kerber sitzen. Sollte es die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nicht schaffen zu kommen, könnte sie, ein Novum, auf der Homepage des DTB (tennis.de) die Matches verfolgen. Der Verband bekam von der ITF die Erlaubnis, den Billie Jean King Cup und das Davis-Cup-Finalturnier kommende Woche in Bologna, bei dem die deutschen Männer um Alexander Zverev dabei sind, zu übertragen.

Frauenteamchef Schüttler, der als ehemaliger Australian-Open-Finalist die großen Arenen kennt, kann „sehr gut“ mit dem Spielort Ismaning leben. „Uns ist wichtig, dass wir zu Hause sind“, sagt er, „wir werden sicher voll werden.“ Die Stimmung also dürfte in alter deutscher Tennistradition passen. Die deutschen Partien sind ausverkauft.