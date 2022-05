Tennis-Präsident im Interview:"Wir stehen vor einer Zäsur"

"Sein Weg in die Weltspitze ging wirklich schnell, trotzdem erwarten viele immer, dass solche Jungs alles richtig machen": Dietloff von Arnim über Alexander Zverev.

Dietloff von Arnim, Präsident des Deutschen Tennis Bundes, erklärt, wie mehr Talente in die Weltspitze geführt werden sollen, was er an Alexander Zverev schätzt - und wieso er Angelique Kerber im DTB einbinden möchte.