Geschwächt von Schüttelfrost und Fieber hat Oscar Otte beim Tennisturnier in Stuttgart sein Auftaktmatch verloren. Otte, der 2022 bei dem Rasenturnier im Halbfinale gestanden hatte, verlor zum Auftakt der Rasensaison diesmal gegen den Franzosen Gregoire Barrere, die Nummer 58 der Weltrangliste, 4:6, 3:6. Für Otte war es das vierte Aus in der ersten Runde nacheinander. "Auf jeden Fall extrem ärgerlich mal wieder. Ich habe mir so viel vorgenommen", sagte Otte. Er habe allerdings nach der Niederlage im Doppel am Montag im Bett gelegen und erst nach Rücksprache mit dem Arzt entschieden, zum Einzel anzutreten. Auch sein Kollege Daniel Altmaier verlor das erste Match in Stuttgart. Altmaier, der zuletzt auf Sand beim Grand-Slam-Turnier in Paris mit seinem Zweitrundensieg gegen den italienischen Top-10-Spieler Jannik Sinner für Aufsehen gesorgt hatte, unterlag dem Australier Christopher O'Connell 3:6, 1:6.