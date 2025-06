Alexander Zverev hat nach seiner Enttäuschung der French Open in Stuttgart die Chance auf den Finaleinzug. Dank eines 7:5, 6:4 gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima zog er ins Halbfinale des Rasenturniers, der Boss Open, ein. Nach 90 Minuten machte der beste deutsche Tennisspieler sein Weiterkommen perfekt. Am Samstag spielt der Weltranglistendritte gegen den US-Amerikaner Ben Shelton. „Es war eigentlich ein gutes Match für das zweite Match auf Rasen. Das Level war heute besser als gestern“, bilanzierte Zverev. „Ich bin glücklich, dass ich so aufgeschlagen habe, wie ich aufgeschlagen habe.“