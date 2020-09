Der beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev will im Oktober in Köln antreten. In der Lanxess-Arena werden vom 12. bis 25. Oktober und damit direkt im Anschluss an die French Open zwei neue Hartplatz-Turniere ausgetragen. Das bestätigten die Profiorganisation ATP und die Veranstalter am Donnerstag. "Es ist großartig, dass in dieser so schwierigen Saison zwei ATP-Turniere in Köln ausgetragen werden", wurde US-Open-Halbfinalist Zverev in einer Mitteilung zitiert. Neben dem 23-jährigen Hamburger werden auch der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray aus Großbritannien sowie der Top-Ten-Spieler Gaël Monfils (Frankreich) in Köln spielen. Die Veranstaltungen sind jeweils mit 325 610 Euro dotiert und werden von der Agentur des Österreichers Edwin Weindorfer organisiert, Turnierdirektorin ist die deutsche Frauentennis-Chefin Barbara Rittner; die beiden hatten schon im Juli in Berlin zwei Showturniere organisiert. In Köln sollen auch Zuschauer erlaubt sein. Wie viele, richte sich nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung, hieß es. Zudem wurde das Turnier am Hamburger Rothenbaum auf 19. bis 27. September verlegt. Die ATP plant darüberhinaus zwei weitere neue Events. Ab 12. Oktober soll es eine Sandplatz-Veranstaltung auf Sardinien, ab dem 26. Oktober ein Hallenturnier in Nursultan in Kasachstan geben.