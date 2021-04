Von Barbara Klimke, München

Jan-Lennard Struff hatte es eilig, das war nicht zu übersehen. Nach jedem Seitenwechsel stand er schon zwanzig Sekunden vor dem Gegner an der Grundlinie, um agil wie ein Boxer dem nächsten Schlagabtausch entgegen zu tanzen. Zeit ist kostbar bei diesen BMW Open im Tennis. Es ist das zehnte Turnier seit Jahresbeginn, in dem Struff spielt, und nach München hat er ausnahmsweise seine kleine Familie mitgenommen: "Es ist schön", sagte er, "wenn ich Zeit für sie habe bei einem Turnier."

Was eine Selbstverständlichkeit war für einen Tennisspieler, ist zur Seltenheit geworden in diesen Tagen, in denen das Reisen beschwerlich geworden ist und die Hotels sowie die Courts hermetisch abgeriegelt sind. "Nicht wirklich kindgerecht", findet Struff, 31, diese notwendigen Arrangements, dieses Leben in einer "Bubble", seit das Profitennis den Regelbetrieb wieder aufgenommen hat. Und so sind seine Lebensgefährtin und der zwei Jahre alte Sohn zuletzt oft zu Hause geblieben, wenn der Papa in Melbourne oder Miami seiner Arbeit nachging. Zweimal, in Antalya und in Calgliari, hat er es jeweils bis ins Viertelfinale geschafft.

Vier Monate, vier Kontinente. München ist das erste Turnier in heimischen Gefilden, und Struff, Deutschlands Nummer zwei, hat die Chance genutzt, sich ein wenig länger einzuquartieren. Sein Auftaktmatch gegen den gleichaltrigen Slowaken Andrej Martin, Nummer 110 der Weltrangliste, hat er am Dienstag glatt in zwei Sätzen gewonnen, 6:4, 6:3; nun steht er im Achtelfinale. Bis Donnerstag bleibt die Familie, da gilt es keine Sekunden zu verlieren.

Es soll nicht als Klage missverstanden werden: Das Leben ist, wie es ist. Struff gehört zu den unkapriziösen Profis seiner Zunft, und wie die Kollegen ist er dankbar, dass er seinen Beruf in schwierigen Zeiten ausüben kann. Doch dass eine Pandemie auch Tennisprofis vor Herausforderungen stellt, so wie den Rest der Menschheit, ist kaum zu bestreiten. Der Österreicher Dominic Thiem etwa hat mehrfach angedeutet, dass er nach seinem US-Open-Sieg im vergangenen Herbst zwischenzeitlich nach Orientierung suchte. Das Mitgefühl seines Weggefährten Alexander Zverev war ihm gewiss: Denn der Weltranglisten-Sechste hat im März, beim Turnier in Rotterdam, ebenfalls einen Tiefpunkt durchlitten, ein "Low Feeling", wie er nun in München erzählte. Vom Hotelzimmer in Rotterdam in die dunkle Halle, kein Spaziergang, kein Sonnenlicht: "Selbst ich", so führte Zverev aus, "musste mir sagen, da bin ich mental nicht stark genug, um das durchzustehen."

In München dagegen ist der Himmel blau. Und als Struff den menschenleeren Center Court betrat, wurde sogar ein Sonnenschirm für die Fernsehkameras aufgespannt. Länger als nötig aber hat sich er sich dort nicht aufgehalten. Im ersten Satz erarbeitete er sich ein Break zum 4:2, musste den Ausgleich hinnehmen, ehe er sich mit variantenreichen Spiel, wuchtigen Grundschlägen und schnellem Serve und Volley den Durchgang sicherte. Im zweiten hielt er Andrej Martin ebenfalls in Schach. Nun steht das Achtelfinale gegen Dominik Koepfer an, der seinen Kollegen Philipp Kohlschreiber, den mittlerweile 37 Jahre alten dreimaligen München-Sieger, in drei Sätzen (4:6, 6:4, 6:3) niederrang. Vorher aber wird Struff mit dem kleinen Sohn Zeit auf dem Spielplatz verbringen. Auch sowas, sagte er strahlend, bietet das Münchner Turnier.