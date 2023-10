Der Pole Hubert Hurkacz hat in Shanghai den zweiten Masterstitel seiner Karriere gewonnen. Der 26-Jährige setzte sich im Finale gegen den Russen Andrej Rublew 6:3, 3:6, 7:6 (8) durch, dabei wehrte er einen Matchball ab. Hurkacz darf durch den Sieg auf die Qualifikation zum Saisonfinale der acht besten Tennisprofis (ab 13. November) hoffen. Im Race nach Turin rückt er auf Platz elf vor. 2021 hatte Hurkacz in Miami zum ersten Mal bei einem der neun 1000er Turniere, den größten Tennisevents unterhalb der Grand Slams, triumphiert. Für den Erfolg in Shanghai bekam er 1,26 Millionen Dollar Preisgeld. Rublew verpasste seinen zweiten Masterstitel nach dem Sieg in Monte Carlo im Frühjahr. Er erhält 662 360 Dollar. Die Qualifikation für Turin dürfte ihm trotz der Niederlage nicht mehr zu nehmen sein.