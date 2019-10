Hochheim am Main (dpa) - Mit Hilfe des früheren Weltklassespielers Boris Becker soll in Hessen ein riesiges Tennis-Projekt entstehen. "Wir planen seit zwei Jahren die zweitgrößte Tennis-Akademie Europas", sagte Initiator Khaled Ezzedine dem hr-Sport über die riesige Indooranlage, die in Hochheim am Main bis zum Frühjahr 2021 fertiggestellt werden soll. Die Stadt bestätigte den Bau der offenbar als größten Indooranlage der Welt geplanten Halle am Donnerstag. Von Becker, der dort unter anderem den Nachwuchs ausbilden soll, gab es vorerst keine Stellungnahme.

Initiator Ezzedine, der das Projekt als "seit 20 Jahren überfällig" bezeichnet, schweben im Zuge der Errichtung auch ein Internat für Jugendliche, ein Restaurant, sowie ein Hotel und Apartments für die Eltern vor. Weitere Informationen zu dem geplanten Projekt soll es am 7. November bei einer Pressekonferenz geben.