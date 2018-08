3. August 2018, 11:40 Uhr Tennis Herzergreifendes Bruderduell in Washington

Beim Tennisturnier in Washington besiegt Alexander Zverev im Achtelfinale seinen Bruder Mischa in zwei Sätzen.

"Als wir zurückliefen und uns das Publikum zugejubelt hat, hatte ich fast Tränen in meinen Augen", erzählt Mischa nach dem Match ergriffen.

Sie hoffen, dass sich mal in einem Finale gegenüberstehen werden.

Von Matthias Schmid

Es waren Bilder, die die Amerikaner so lieben. Deshalb erhoben sich die Zuschauer im Rock Creek Park Tennis Center von Washington in der Nacht auf Freitag auch fast alle von ihren Sitzen, als der letzte Ball gespielt war und sich die beiden Brüder unten auf dem Platz lächelnd in den Armen lagen. Sie huldigten Alexander und Mischa Zverev mit stehenden Ovationen, manche auf der Tribüne weinten vor Rührung.

Es kommt nicht allzu häufig vor auf der professionellen Tennistour, dass zwei Brüder gegeneinander spielen, eigentlich sind solche Spiele seit John und Patrick McEnroe so rar wie Regentage in der Sahara. "Battle of the Brothers" hatte die Spielerorganisation ATP deshalb das Duell im Achtelfinale auch ein bisschen zu pathetisch betitelt. "Kampf der Brüder". Aber wer konnte es den Machern schon verdenken, herzergreifende Geschichten lassen sich halt gut verkaufen, erst recht in den USA, wo sie nach rührseligen Stücken geradezu lechzen.

Aber auch für die beiden Protagonisten selbst, das gaben sie später zu, war es kein gewöhnliches Match. "Es fühlte sich sehr speziell an", bekannte der 30-jährige Mischa Zverev. Der neun Jahre ältere von beiden ist ein eloquenter Kerl, der häufig die passenden Worte findet, um Situationen angemessen zu beschreiben. Die Besonderheiten begannen schon vor der Partie, nach dem Münzwurf, als sie sich noch für ein gemeinsames Foto vor den Fotografen einfanden. "Als wir zurückliefen und uns das Publikum zugejubelt hat, hatte ich fast Tränen in meinen Augen", erzählte Mischa Zverev dem Tennis Channel. "Ich habe mich in diesem Moment gefragt, was wohl unsere Eltern gerade denken."

Das wäre spannend zu erfahren gewesen. Aber ihr Vater Alexander senior, ein ehemaliger sowjetischer Daviscupspieler, saß - wie immer - stoisch und schweigend auf der Tribüne und verfolgte die Begegnung aus sicherer Entfernung. Er sah wie am Ende der jüngere, Alexander, das Match mit 6:3 und 7:5 gewann und nun im Viertelfinale auf Kei Nishikori trifft. Er ist der begabtere Spieler von beiden, das "Next Big Thing" im Welttennis, wie die Amerikaner sagen.

Das hatte Mischa schon vor Jahren betont, da war sein Bruder nicht mal 14 Jahre alt. Aber ahnte bereits damals, dass er alles mitbringt, um später mal auf der Tour reüssieren zu können. Acht Titel hat Alexander mittlerweile gewonnen und sich auf Platz drei in der Weltrangliste vorgespielt. Ihm wird zugetraut, dass er auch mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen und sich damit einreihen kann zwischen Stefanie Graf, Boris Becker, Michael Stich und Angelique Kerber. Auch gegen Mischa konnte der Laie erkennen, dass er wuchtiger schlägt als sein Bruder, dass er technisch besser und variabler ist und mehr Ballgefühl hat.