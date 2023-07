Tennis:Pfarrkirchen erneut Herren-30-Meister

Sie haben es wieder getan: Nach dem ersten deutschen Meistertitel für eine Mannschaft aus der Süd-Gruppe der Herren-30-Bundesliga im vergangenen Jahr hat der TC Pfarrkirchen am Samstag seinen Titel erfolgreich verteidigt. Nach mehr als neun Stunden Spielzeit und einer an Dramatik kaum zu überbietenden Partie - sechs der neun Spiele endeten im Match-Tiebreak - behielten die Niederbayern im Duell mit dem TC Union Münster, dem Meister der Nord-Gruppe, mit 5:4 die Oberhand. Der letzte Matchball wurde um kurz vor halb elf am späten Abend verwandelt - in der Halle.