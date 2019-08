11. August 2019, 18:31 Uhr Tennis Hanfmann besteht in der Hitze

Im Finale der Schwaben Open gewinnt der 27-Jährige zum fünften Mal den Titel bei einem ATP-Challenger.

Von Raphael Späth

Eintrittskarte, Veranstaltungsflyer oder Programmheft - bei extremer Hitze wird alles, was als halbwegs stabile Fläche bezeichnet werden kann, zum Fächer umfunktioniert. Die Veranstalter der Schwaben Open haben bei der Erstauflage des ATP-Challenger-Turniers in Augsburg an fast alles gedacht: Drei Tennisplätze wurden kurzerhand mit rotem Teppich überdeckt und zum Verpflegungsstand umfunktioniert, das Klubhaus dient als VIP-Bereich, auch die Tribüne mit gut 500 Plätzen steht auf Court 7 - nur die Schattenplätze sind auf der Anlage des TC Augsburg in diesen Tagen rar gesät.

Die turniererprobten Zuschauer wissen selbstverständlich, wie man sich optimal ausstattet, um notfalls einen ganzen Tennistag in der prallen Sonne überstehen zu können: Mit Sonnenschirmen und aufklappbaren Fächern sind diejenigen präpariert, die schon seit Montag das Geschehen auf der Anlage verfolgen. Zu ihnen gesellen sich am Sonntag gut 400 weitere Besucher, um auch bei knapp 30 Grad ein hochklassiges Finale zwischen Yannick Hanfmann und Emil Ruusuvuori zu bestaunen. Hanfmann gewinnt 2:6, 6:4, 7:5. Offensichtlich mag der 27-Jährige Turniere in seiner Heimat, vier seiner fünf Challenger-Titel sicherte er sich in Deutschland: Er triumphierte in Ismaning (2017), Braunschweig (2018), im vergangenen Juli in Ludwigshafen - und nun in Augsburg; dazu siegte er 2018 in Schymkent (Kasachstan).

Hanfmann gab im Viertel- und Halbfinale nur fünf Spiele ab

Schon beim Blick auf die Statistik wurde deutlich, dass hier die zwei besten Spieler des Turniers aufeinandertrafen: Der 20 Jahre alte Finne, momentan auf Platz 237 der Weltrangliste, hatte im Achtelfinale den an Nummer eins gesetzten Schweizer Henri Laaksonen aus dem Tableau befördert. Drei Plätze vor ihm in der Weltrangliste liegt Hanfmann, der im Viertel- und Halbfinale gerade einmal fünf Spiele abgab. "Heiße Temperaturen kommen meinem Spiel normalerweise zugute", erzählte Hanfmann vor der Partie - er sollte Recht behalten.

Der gebürtige Karlsruher wohnt inzwischen in München und trainiert am Trainingsstützpunkt in Oberhaching - schon die ganze Woche über waren die Sympathien des Publikums auf der Seite Hanfmanns. Auch im Finale war das nicht anders, vor allem zu Beginn der Partie begeisterte er mit gefühlvollen Stoppbällen. Allerdings behielt zunächst Ruusuvuori den kühleren Kopf: Er nutzte jede Unachtsamkeit Hanfmanns konsequent aus, den ersten Satz entschied er nach gut einer halben Stunde mit 6:2 für sich.

Auf der Tribüne wurde auch während der Seitenwechsel munter weitergefächelt, vor allem im zweiten Satz wagte es kaum jemand, den Center Court in Richtung Verpflegungsstand zu verlassen. Die hohen Temperaturen bereiteten nun auch Ruusuvuori Probleme, den zweiten Satz eroberte Hanfmann mit 6:4.

Im dritten Satz wehrte Hanfmann beim Stand von 4:5 drei Matchbälle ab und gewann danach, auch beflügelt vom Publikum, drei Spiele in Serie. Seine emotionale Berg- und Talfahrt endete schließlich nach zwei Stunden und zehn Minuten Spieldauer, als Hanfmann seinen vierten Matchball verwertete - mit einem Ass.

"Emil hat sehr stark gespielt", lobt er Verlierer Ruusuvuori

"Es war ein unglaubliches Spiel", sagte Hanfmann, der sehr viel lächelte bei der Siegerehrung. "Heute hätte ich auch eine Niederlage in Kauf genommen, Emil hat sehr stark gespielt." Und auch für den Veranstalter fand Hanfmann dann noch lobende Worte: "Was die Organisatoren hier geleistet haben, war sehr stark. Normalerweise gibt es bei einer Erstauflage immer kleinere Probleme, aber ich kann mich wirklich nicht beschweren." Der Tennisverband ATP sieht das offensichtlich ähnlich: Im kommenden Jahr wird es eine Neuauflage in der Fuggerstadt geben - dann vielleicht auch mit mehr Schattenplätzen für sonnige Tage.