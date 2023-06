Tennisspielerin Jule Niemeier hat beim Rasenturnier in Berlin im Achtelfinale wegen einer Verletzung aufgegeben. Die 23-Jährige stürzte am Donnerstag im zweiten Satz gegen die Tschechin Marketa Vondrousova beim Stand von 5:5 und fiel auf die Hand ihres rechten Schlagarms. Nach einer Behandlungspause versuchte es die Wimbledon-Viertelfinalistin des vergangenen Jahres noch einmal - doch nach dem ersten eigenen Aufschlag beendete sie das Match beim Stand von 3:6, 5:6 vorzeitig. Damit schied die dritte und letzte verbliebene deutsche Einzelspielerin im Hauptfeld des WTA-500-Turniers im Berliner Grunewald aus.

Sie sei "ausgerutscht und mit dem Daumen auf den Griff gefallen", sagte Niemeier hinterher: "Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich den Daumen nicht bewegen und wenig Kraft in der Hand entwickeln kann." Über die Schwere der Verletzung sollte eine Untersuchung im Krankenhaus Aufschluss bringen. Ob ihr Start beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (3. bis 16. Juli) in Gefahr ist, blieb zunächst offen.

Wegen der Verletzung wird die Dortmunderin auch nicht im Doppel an der Seite von Noma Noha Akugue gegen die topgesetzten Nicole Melichar-Martinez aus den USA und Ellen Perez aus Australien antreten. Das mit 850 000 US-Dollar dotierte, hochkarätig besetzte Turnier auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß gilt als Vorbereitung auf Wimbledon.