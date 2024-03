Dopingfall Simona Halep:Sie darf sofort wieder spielen

Zur Anhörung in Lausanne: Anfang Februar präsentierte Simona Halep vor dem Sportgerichtshof (Cas) ihre Argumentation, der nun weitgehend stattgegeben wurde.

Überraschende Wende in einem komplexen Dopingfall: Der internationale Sportgerichtshof reduziert die Vierjahressperre von Simona Halep auf neun Monate. Die Rumänin hat damit die Strafe verbüßt - und will auf die Tennistour zurückkehren.

Von Gerald Kleffmann

Am vergangenen Dienstagnachmittag meldete sich Simona Halep in den sozialen Medien. Die Worte, die die 32 Jahre alte Rumänin den 1,7 Millionen Abonnenten ihres Instagram-Kanals mitzuteilen hatte, waren bedeutungsschwer, es klang riesige Erleichterung durch. "Heute ist ein entscheidender Moment, denn das Gericht hat sein Urteil gefällt, meine Haltung bestätigt und Klarheit in dieses Kapitel gebracht", schrieb Halep und listete alles penibel auf.