Die Herren 30 des TC Großhesselohe haben ihre erste Finalteilnahme um den deutschen Meisertitel knapp verloren. Trotz der Einzelsiege der Pullacher Topspieler Tommy Haas, Matthias Bachinger und Philipp Oswald unterlag der TCG auf der heimischen Anlage am Isar-Hochufer dem ungeschlagenen Meister der Nordstaffel TC Bredeney mit 4:5.

600 Zuschauern waren zum TC Großhesselohe im Jahr seines 100-jährigen Bestehens gekommen und TCG-Spitzenspieler Tommy Haas zeigte im reifen Alter von 47 Jahren zu welchen Leistungen er noch in der Lage ist. Gegen den Ägypter Mohamed Safwat, der aktuell immer noch auf der Profi-Tour unterwegs ist, gewann Haas mit 6:2 und 7:6 (3) in zwei Sätzen. TCG-Urgestein Matthias Bachinger, 38, der 39-jährige Österreicher Philipp Oswald gewannen ebenfalls in zwei Sätzen, Maximilian Wimmer, Martin Wetzel und Emanuel Fraitzl allerdings unterlagen an den hinteren Positionen klar.

Die Entscheidung fiel in den Doppeln: Wetzel und Luis Rattenhuber sowie Bachinger und Wimmer verloren jeweils nach großem Kampf, dem Großhesseloher Duo Oswald und Fraitzl gelang noch Ergebniskosmetik zum 4:5.