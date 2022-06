Die Herren 30 des TC Großhesselohe haben mit dem kurzfristig aus Paris angereisten Tommy Haas das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt 8:1 gewonnen. Der ehemalige Weltranglistenzweite war erst in der Nacht vor dem Spiel von einem Show-Match im Rahmen der French Open zurück nach München geflogen, zeigte sich aber gut in Form. Zunächst besiegte der 44-Jährige in seinem Einzel an Position eins Sebastian Schulz klar mit 6:0, 6:0, danach ging er auch im Doppel, für das er eigentlich gar nicht eingeplant war, an der Seite von Maximilian Wimmer als Sieger vom Feld. In der Tabelle rückt Großhesselohe damit drei Spieltage vor dem Saisonabschluss am 2. Juli beim MTTC Iphitos München auf Rang drei.