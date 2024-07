Alexander Zverev legte in seinem Wohnzimmer alle Kraft in den letzten Ballwechsel, doch es reichte nicht. Der Olympiasieger hat bei seinem Hamburger Heimspiel die Wiederholung des Triumphs aus dem Vorjahr nach einem irren Match verpasst. Zverev, der mit der großen Hitze in der Hansestadt kämpfte, kassierte knapp eine Woche vor Beginn seiner Mission Titelverteidigung bei den Spielen von Paris einen unerwarteten Stimmungsdämpfer. Im hitzigen Finale am Rothenbaum verlor der 27-Jährige gegen den stark aufspielenden Franzosen Arthur Fils nach einem Marathonmatch mit 3:6, 6:3, 6:7 (1) und muss somit weiter auf seinen 23. Turniertitel auf der ATP-Tour warten. Der Weltranglisten-28. Fils verwandelte nach abenteuerlichen 3:33 Stunden seinen ersten Matchball.

Zverev schien sein angeschlagenes und bandagiertes linkes Knie auch am Sonntag keine größeren Probleme zu bereiten, umso mehr aber die über 30 Grad in seiner Heimatstadt – im ersten Durchgang hatte er sichtbar mit Übelkeit zu kämpfen. Im vergangenen Jahr hatte er sich seinen Kindheitstraum vom Titel zu Hause erfüllt, diesmal aber nutzte er seine zahlreichen Chancen nicht und musste sich schließlich verdient geschlagen geben. Gegen Fils tat sich Zverev im Kampf um seinen zweiten Titelgewinn in diesem Jahr schon zu Beginn schwer. Die 10.000 Zuschauer im ausverkauften Tennisstadion an der Alster bekamen einen fokussierten französischen Außenseiter zu sehen, der seinen Gegner nervte und sich direkt das erste Break der Partie erspielte.

Zverev lässt den Arzt kommen – aber nicht wegen seiner Knieverletzung aus Wimbledon

Zverev fand bei schwülem Sommerwetter nicht zu seinem Spiel und sorgte dann auch noch für sorgenvolle Mienen auf der Tribüne. Mitte des ersten Satzes ließ er den Physio auf den Platz kommen. Der konnte allerdings kaum weiterhelfen, weil offenbar nicht die in Wimbledon erlittene Knieverletzung Probleme bereitete, sondern der Magen. Auch die unfreiwillige Pause änderte wenig an Zverevs fehlerhaftem Spiel, er haderte, maulte und gab Satz eins nach 56 Minuten ab. Wenige Stunden vor dem Einzelfinale hatten Kevin Krawietz und Tim Pütz im Doppel ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt und ihren zweiten gemeinsamen Triumph auf der ATP-Tour gefeiert.

Zverev nahm sich dann im zweiten Satz endlich ein Beispiel an seinen Davis-Cup-Teamkollegen. Nun war es Fils, der sich mit dem Schiedsrichter anlegte – und Zverev? Der nutzte endlich seine 17. Chance zum ersten Break und erzwang schließlich den Entscheidungssatz. Zu dessen Beginn wurde wegen eines heftigen Sommergewitters das Dach der Arena geschlossen. Zverev freute sich über die sinkenden Temperaturen, die Gemüter aber kühlten sich in der nun hochklassigen Partie keineswegs ab. Als vor der Arena der Donner grollte, gerieten auch die Kontrahenten bei einem Seitenwechsel lautstark aneinander. Am Ende durfte Fils nach einem überlegenen Tie Break jubeln.