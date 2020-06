In den vergangenen Wochen, die inzwischen zu Monaten wurden, erging es Daniel Masur, 25, ähnlich wie den Topspielern im Tennis. Anfangs fasste er den Schläger nicht an, genoss das Zuhause, ging in die Natur, ab und an las er, was die ATP per Email schrieb. Masur erhielt ja die selben Schreiben wie Rafael Nadal und Novak Djokovic. Während der Anfangsphase der Pandemie, als Land für Land das öffentliche Leben herunterfuhr, waren alle Profis in der gleichen Lage: Sie waren beruflich zum Nichtstun verdammt und hielten sich, wer sich dazu motivieren konnte, einfach fit.

Von Nadal ist bekannt, dass er sich eine millionenteure Yacht zugelegt hat in dieser Zeit. Djokovic führte seinen eigenen Kampf um Anerkennung weiter und postete Videogespräche von sich; nun zieht er eine Showturnier-Serie auf. Masur ist kein mehrmaliger Grand-Slam-Sieger, er ist die Nummer 250 der Weltrangliste, er hat nicht wie der Spanier und der Serbe mehr als 100 Millionen Dollar verdient, sondern auf der Tour bislang 263 983 Dollar. Während die beiden Größen sogar damit liebäugeln, die US Open sausen zu lassen, sollten sie stattfinden, ist Masur froh, in dieser Woche beim TC Großhesselohe zu spielen. Bei der neuen Profiserie des Deutschen Tennis-Bundes. Gerade läuft die erste Gruppenphase, der Sieger am Freitag erhält 5000 Euro. So erlebt jeder im Tennis gerade seine eigene Geschichte in diesem herausfordernden Jahr.

Masur ist aber keiner, der mit seinem Los hadert. Im Gegenteil, Masur wirkte, als er nach seinem ersten Match über sich sprach, sehr positiv gestimmt. Er fühle sich "privilegiert", sagte er, schließlich habe er sein Hobby zum Beruf machen können. Er wolle sich auch bald sozial engagieren, für kranke und benachteiligte Kinder. Dass für einen wie ihn diese Saison nicht mehr viele internationale Möglichkeiten bieten dürfte? Er wolle sich dann eben auf nationale Turniere, die es gibt, fokussieren. Und wie kam er finanziell durch diese Monate? Wenn man bei Spielern in seinem Ranglistenbereich die Ausgaben des Reisens allein gegen die Einnahmen rechnet, wird klar: So viel bleibt nicht immer hängen. Auch da lächelte Masur freundlich. "Grundsätzlich würde ich sagen, dass ich bei dem Thema relativ gut aufgestellt bin."

Masur, der aus Bückeburg in Niedersachsen stammt und in München lebt, ist ganz offensichtlich ein Beispiel für jene Spielertypen, die zwar im sogenannten Niemandsland spielen und doch ihr Glück finden. Er hat sich seiner Situation schon früh angepasst. Er studiert nebenher Finanzmanagement im Fernstudium, "ich bin relativ affin, was das Thema Vermögensaufbau und so betrifft", verriet er. Aber nicht angeberisch, sondern so, wie es seine Art ist: reflektiert und freundlich. Aus Vorsorge für schlechtere Zeiten, etwa Verletzungspausen, hatte er angefangen, sich Reserven anzulegen, "um mir notfalls mindestens ein Jahr keine Gedanken machen zu müssen". Masur ist sein eigener vernünftiger Manager. Als er kürzlich aus einem Hilfsfonds der ATP einige tausend Euro erhielt, verprasste er natürlich nichts davon. "Es nimmt Druck, denn man hat ja Fixkosten zu tragen", erklärte er sachlich dazu.

Masur hat sich für die weiteren Monate einen klaren Plan zurechtgelegt. Er wolle zum Beispiel auch versuchen, für die eine oder andere Mannschaft noch Liga-Matches zu bestreiten, im Ausland, wenn das möglich ist. In Form ist er. In Großhesselohe hat er nun seine ersten drei Matches gewonnen, am Donnerstag besiegte er auch Peter Gojowczyk 6:2, 6:3, wurde Sieger seiner Dreier-Gruppe und spielt am Freitag gegen Yannick Hanfmann, den Gewinner der zweiten Dreier-Gruppe, um den ersten Platz dieser Auftaktwoche. "Wenn man hier gut spielt, kann sich das durchaus lohnen", hatte er am Dienstag noch gemeint. 4000 Euro hat er bereits sicher. Das Geld wird bei Daniel Masur in guten Händen sein.