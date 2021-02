Die deutschen Tennisprofis haben sich vor den Australian Open weiteres Selbstvertrauen geholt. Angelique Kerber zog beim Vorbereitungsturnier in Melbourne ins Viertelfinale ein. Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt setzte sich am Freitagmorgen deutscher Zeit bei der Grampians Trophy gegen die Tunesierin Ons Jabeur 6:4, 6:4 durch und gewann damit auch ihr zweites Spiel in diesem Jahr. In der deutschen Nacht auf Samstag traf Kerber auf die Griechin Maria Sakkari, die in der Weltrangliste als Nummer 22 aktuell drei Plätze vor ihr steht. "Ich denke, das ist für mich ein gutes Zeichen, dass ich meinen Rhythmus ein bisschen finden kann und ein weiteres Match morgen habe", sagte die Kielerin. Kerber hatte zuletzt zwei Wochen in strikter Quarantäne verbringen müssen. Nach einem positiv auf das Virus getesteten Hotelmitarbeiter waren am Donnerstag alle Partien in Melbourne ausgefallen.

Auch die deutschen Männer haben einen weiteren Vor-Erfolg verbucht. Beim ATP Cup in Melbourne erreichten sie das Halbfinale gegen Russland. Der Weltranglistensiebte Alexander Zverev und die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff machten dabei im Doppel den entscheidenden Punkt zum 2:1 gegen Titelverteidiger Serbien. Die Auslosung für den ersten Jahreshöhepunkt im Tennis ab kommender Woche hat für Zverev und Kerber eine eher leichte Aufgabe ergeben. Zverev, 23, trifft zunächst auf Marcos Giron aus den USA, Angelique Kerber auf dessen Landsfrau Bernarda Pera. Auf Laura Siegemund wartet unterdessen eine weitaus größere Herausforderung, wenn nicht eine Höchstschwierigkeit. Die 32-Jährige aus Metzingen trifft in Runde eins auf die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams.