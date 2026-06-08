Oft erhielt Alexander Zverev den Ratschlag, aus der familiären Routine auszubrechen und sein Umfeld radikal zu verändern. Doch er wählte seinen eigenen Weg.

Das Stadion hatte sich schon geleert, als sich Alexander Zverev, den Pokal auf dem Knie, mit seinem Vater und Trainer, mit Bruder, Mutter, Oma, Physiotherapeut, Sparringspartnern, Assistenten und bestem Freund den Fotografen stellte. Auch drei Hunde, samt Dackel Mishka, mussten mit aufs Bild. Und doch war es weniger ein Familienfoto als ein Abbild einer geschäftlichen Erfolgsgemeinschaft: „Wir sind endlich Grand-Slam-Sieger“, rief Zverev seinem Anhang nach dem Matchball zu.