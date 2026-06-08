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MeinungFrench-Open-SiegerZverev veränderte alles – aber nicht sein Team

Kommentar von Barbara Klimke

Lesezeit: 2 Min.

Siegerfoto: Alexander Zverev mit Dackel Mishka sowie seinem Vater und Trainer Alexander Zverev senior.
Siegerfoto: Alexander Zverev mit Dackel Mishka sowie seinem Vater und Trainer Alexander Zverev senior. Christophe Ena/AP/dpa

Oft erhielt Alexander Zverev den Ratschlag, aus der familiären Routine auszubrechen und sein Umfeld radikal zu verändern. Doch er wählte seinen eigenen Weg.

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Das Stadion hatte sich schon geleert, als sich Alexander Zverev, den Pokal auf dem Knie, mit seinem Vater und Trainer, mit Bruder, Mutter, Oma, Physiotherapeut, Sparringspartnern, Assistenten und bestem Freund den Fotografen stellte. Auch drei Hunde, samt Dackel Mishka, mussten mit aufs Bild. Und doch war es weniger ein Familienfoto als ein Abbild einer geschäftlichen Erfolgsgemeinschaft: „Wir sind endlich Grand-Slam-Sieger“, rief Zverev seinem Anhang nach dem Matchball zu.

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