Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werden die French Open der Tennisprofis um eine Woche nach hinten verlegt. Das Grand-Slam-Turnier in Paris soll nun vom 30. Mai bis 13. Juni stattfinden, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Durch den späteren Termin erhoffen sich die Ausrichter, mehr Zuschauer beim Sandplatz-Turnier zu ermöglichen. In Frankreich sind seit dem vergangenen Wochenende für mindestens vier Wochen strengere Corona-Maßnahmen in Kraft, in Paris galten sie zum Großteil bereits zuvor. Die Veranstalter des ATP-Rasenturniers in Stuttgart reagierten verstimmt auf die Verschiebung: "Es ist ein Alleingang von Roland Garros", sagte Turnierdirektor Edwin Weindorfer. Man wolle aber am geplanten Zeitraum vom 7. bis 13. Juni festhalten und hoffe auf ein gutes Starterfeld.