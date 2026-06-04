Der frühere Tennisprofi Michael Chang machte sich 1989 unsterblich, als er im Alter von 17 Jahren die French Open gewann. Bis heute ist er der jüngste männliche Grand-Slam-Gewinner. Im Endspiel damals schlug der US-Amerikaner den Schweden Stefan Edberg in fünf Sätzen. In bleibender Erinnerung ist, wie er auf dem Weg zum Titel im Achtelfinale Ivan Lendl aus der damaligen Tschechoslowakei besiegte: Von Krämpfen geplagt, überraschte er seinen Gegner mit einem Aufschlag von unten. Chang ist derzeit in Paris, um am sogenannten Legendenturnier teilzunehmen. Ein kurzes Gespräch über Alexander Zverevs Titelchancen – und darüber, warum im Tennis die richtige Strategie immer wichtiger geworden ist.
French Open„Ein Grand-Slam-Sieg ist einfach mal fällig für Sascha“
Lesezeit: 3 Min.
Michael Chang, heute 53, gewann als 17-Jähriger die French Open und ist noch immer der jüngste männliche Grand-Slam-Gewinner. Im Interview spricht der Amerikaner über Alexander Zverevs Titelchancen.
Interview von Gerald Kleffmann, Paris
Lesen Sie mehr zum Thema