Der frühere Tennisprofi Michael Chang machte sich 1989 unsterblich, als er im Alter von 17 Jahren die French Open gewann. Bis heute ist er der jüngste männliche Grand-Slam-Gewinner. Im Endspiel damals schlug der US-Amerikaner den Schweden Stefan Edberg in fünf Sätzen. In bleibender Erinnerung ist, wie er auf dem Weg zum Titel im Achtelfinale Ivan Lendl aus der damaligen Tschechoslowakei besiegte: Von Krämpfen geplagt, überraschte er seinen Gegner mit einem Aufschlag von unten. Chang ist derzeit in Paris, um am sogenannten Legendenturnier teilzunehmen. Ein kurzes Gespräch über Alexander Zverevs Titelchancen – und darüber, warum im Tennis die richtige Strategie immer wichtiger geworden ist.