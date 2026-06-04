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French Open„Ein Grand-Slam-Sieg ist einfach mal fällig für Sascha“

Lesezeit: 3 Min.

„Er ist ein großartiger Spieler auf allen Belägen, das bewundere ich an ihm“: Michael Chang über Alexander Zverev.
„Er ist ein großartiger Spieler auf allen Belägen, das bewundere ich an ihm“: Michael Chang über Alexander Zverev. Alain Jocard/AFP

Michael Chang, heute 53, gewann als 17-Jähriger die French Open und ist noch immer der jüngste männliche Grand-Slam-Gewinner. Im Interview spricht der Amerikaner über Alexander Zverevs Titelchancen.

Interview von Gerald Kleffmann, Paris

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Der frühere Tennisprofi Michael Chang machte sich 1989 unsterblich, als er im Alter von 17 Jahren die French Open gewann. Bis heute ist er der jüngste männliche Grand-Slam-Gewinner. Im Endspiel damals schlug der US-Amerikaner den Schweden Stefan Edberg in fünf Sätzen. In bleibender Erinnerung ist, wie er auf dem Weg zum Titel im Achtelfinale Ivan Lendl aus der damaligen Tschechoslowakei besiegte: Von Krämpfen geplagt, überraschte er seinen Gegner mit einem Aufschlag von unten. Chang ist derzeit in Paris, um am sogenannten Legendenturnier teilzunehmen.  Ein kurzes Gespräch über Alexander Zverevs Titelchancen – und darüber, warum im Tennis die richtige Strategie immer wichtiger geworden ist.

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