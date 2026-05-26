Sie drehen Tiktok-Videos, schreiben sich, lachen zusammen – aber auf dem Platz sind sie Rivalinnen: Eine Riege junger Spielerinnen definiert das Thema Freundschaften im Frauentennis neu.

Vor ein paar Tagen kursierte wieder mal ein typisches Filmchen, es war auf dem Instagram-Account von Alexandra Eala zu sehen. Vier junge Frauen, alle elegant gekleidet und geschminkt, als würden sie in die Oper in Paris gehen, feixten vor einer aufgestellten Handykamera. Eala, die ihren 21. Geburtstag feierte, wurde von den anderen drei, von der Deutschen Eva Lys, 24, der Amerikanerin Iva Jovic, 18 und der Türkin Zeynep Sonmez, 24, gedrückt, geherzt, Gekicher.