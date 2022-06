French Open:Rafael Nadal triumphiert erneut

Rafael Nadal schlug nach einer Machtdemonstration seine Hände vor das Gesicht und warf seinen Schläger weg: Der Sandplatzkönig ist in unnachahmlicher Manier zum 14. Mal French-Open-Sieger. Der 36 Jahre alte Grand-Slam-Rekordchampion aus Spanien setzte sich am Sonntag im Finale mit 6:3, 6:3, 6:0 gegen den Norweger Casper Ruud durch und ist damit der älteste Titelträger in der Turniergeschichte. Nadal spielte vor den Augen des spanischen Königs Felipe VI. und des norwegischen Kronprinzenpaares seine großen strategischen Fähigkeiten auf Sand aus und ließ erstmals in seiner Karriere auf den Titelgewinn bei den Australian Open auch den Triumph in der französischen Hauptstadt folgen. Nach 2:19 Stunden verwandelte er den ersten Matchball.

Damit baute Nadal, der sich nach Alexander Zverevs Verletzung im Halbfinale so fair um den deutschen Spitzenspieler gekümmert hatte, seine Führung in der Liste der Grand-Slam-Sieger aus. Er liegt nun bei 22 Titeln. Seine langjährigen Rivalen Novak Djokovic (Serbien), der den Mallorquiner im vergangenen Jahr im Halbfinale ausschaltete, und Roger Federer (Schweiz) konnten bislang 20 Grand-Slam-Titel gewinnen.

Ruud trat mit 23 Jahren als erster Norweger überhaupt im Finale eines Majors an und war letztlich chancenlos gegen den klaren Favoriten, der jede Endspielteilnahme in der Paris mit einem Sieg abgeschlossen hat. Nadal und Ruud - das war ein Finale zweier guter Bekannter, obwohl sie sich noch nie zuvor bei einem Tourmatch gegenüber gestanden hatten. Ruud trainiert seit 2018 in der Rafael-Nadal-Academy und hat sich etliche Trainingsmatches mit Nadal geliefert. "Es ist die schwierigste Herausforderung im Tennis, hier im Finale gegen ihn zu spielen", sagte er vor der Partie: "Aber ich werde mein Bestes probieren."

Detailansicht öffnen Mühte sich, aber leistete sich zu viele Fehler: Der Norweger Casper Ruud. (Foto: Christophe Archambault/AFP)

Zu Beginn des Matches durfte sich der Athlet aus Oslo aber in seiner Einschätzung bestätigt fühlen - der spanische Favorit diktierte das Geschehen wild entschlossen mit seiner starken Vorhand, suchte immer wieder auch erfolgreich den Weg ans Netz und zog auf 4:1 davon. Nadal, der aufgrund seiner starken Fußprobleme das gesamte Turnier über von seinem persönlichen Arzt begleitet wurde und aufgrund dessen immer wieder seine sportliche Zukunft in Frage stellt, war darauf aus, die Ballwechsel relativ kurz zu halten und machte den ersten Satz nach 49 Minuten zu.

Schon Ende des ersten Satzes hatte Ruud aber besser ins Match gefunden und er schaffte im zweiten Durchgang mit aggressiverer, offensiverer Spielweise ein Break zum 3:1. Doch Nadal kam nach einer kurzen Schaffenspause furios zurück, spielte plötzlich wieder sein bestes Tennis und Ruud leistete sich beim Satzball gegen sich einen teuren Doppelfehler. Nadal schnappte sich dann Anfang des dritten Satzes erneut frühes Break und war bei seinem Sturm zurück zum Titel nicht mehr aufzuhalten.