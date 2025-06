Ist Tennis ein leiser Sport? Nicht, wenn Aryna Sabalenka spielt. Die Weltranglistenerste aus Belarus begleitet Ballwechsel mit Dezibel, als starte ein Rennwagen durch. Ihre Aufschläge flogen in Paris am Donnerstag mit 177 km/h übers Netz. Sie glaubt nicht, dass sie jemals gegen eine Kontrahentin angetreten ist, die kraftvoller als sie selbst Bälle beschleunigen kann, hat sie während der French Open gesagt. Erstmals hat sich die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nun ins Finale von Roland Garros katapultiert – sie musste dafür die beste Sandplatzspielerin der vergangenen Jahre, die Polin Iga Swiatek, schlagen.

Swiatek war 26 Mal nacheinander in Paris auf den Platz geschritten und hatte ihn 26 Mal als Siegerin verlassen. Nur Serena Williams konnte in diesem Jahrhundert bei den US Open eine ähnliche Vormachtstellung im Tennis der Frauen aufbauen. Am Donnerstag im Halbfinale ist Swiateks eindrucksvolle Serie in Roland Garros gerissen: Die 24 Jahre alte Sandplatzspezialistin, die bei den French Open 2020, 2022, 2023 und 2024 triumphiert hatte, musste sich Sabalenka 6:7 (1), 6:4 und 0:6 geschlagen geben. „Ich bin gern hier und froh, dass ich so viele wunderbare Turniere hier gespielt habe“, sagte sie anschließend. Sogar diesmal, nach der Halbfinalniederlage, könne sie nicht unzufrieden sein: „Denn ich habe besser gespielt als in den Wochen davor.“

Coco Gauff beendet die erstaunliche Reise der ungesetzten Französin Lois Boisson

Sie hat in diesem Jahr noch kein Turnier gewonnen, zweifelte an ihrer Form und hat einige frühe Niederlagen erlebt. Bei den French Open hat sich ihr Spiel stabilisiert. Bis zum Ende des zweiten Durchgangs lieferte sie sich mit Sabalenka ein ausgeglichenes Duell, dann glückte der Gegnerin mit ihrem wuchtigen Spiel ein perfekter, nahezu fehlerfreier Satz. „Der Job ist noch nicht erledigt. Ich muss noch ein Match gewinnen“, sagte Salabenka, 27, danach.

Sie trifft am Samstag im Endspiel auf die 21-jährige US-Amerikanerin Coco Gauff, die schon vor drei Jahren Finalistin war (und gegen Swiatek verlor). Am Donnerstag hat sie auf dem Court Philippe-Chatrier die erstaunliche Reise der ungesetzten Französin Lois Boisson 6:1 und 6:2 beendet. Boisson ist derzeit noch die Nummer 361 der Welt und war nur dank einer Wildcard des französischen Tennisverbands spielberechtigt. Sie hatte zwei Top-Ten-Spielerinnen geschlagen und erreichte als erste Französin seit Marion Bartoli vor 14 Jahren das Halbfinale. 15 000 Zuschauer feuerten sie lautstark an. Coco Gauff hat das nicht gestört – sie hat den Lärm einfach ignoriert.