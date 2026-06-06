Maja Chwalinska schaffte es als Qualifikantin ins Endspiel der French Open, dort wird sie von Mirra Andrejewa besiegt. Die Russin, 19, ist damit die jüngste Siegerin seit Monica Seles.

Die Stimmung war ganz ausgezeichnet, es lag ein Brodeln in der Luft, eine Vorfreude auf großen Sport, und als Maja Chwalinska, 24, als Erste aus dem Gang trat und im Court Philippe-Chatrier erschien, brandete dröhnender Applaus auf. Ihr Vorname wurde zigmal von polnischen Zuschauern besungen, schon seit einer halben Stunde hatten viele von ihnen Fahnen geschwenkt und Fotos geschossen, mit dem berühmten Sandplatz im Hintergrund.