Zum Hauptinhalt springen

Frauenfinale der French OpenEine Gegnerin zu viel für Cinderella

Lesezeit: 4 Min.

Die French-Open-Siegerin: Mirra Andrejewa nach ihrem Sieg gegen Maja Chwalinska.
Die French-Open-Siegerin: Mirra Andrejewa nach ihrem Sieg gegen Maja Chwalinska. Thomas Samson/AFP

Maja Chwalinska schaffte es als Qualifikantin ins Endspiel der French Open, dort wird sie von Mirra Andrejewa besiegt. Die Russin, 19, ist damit die jüngste Siegerin seit Monica Seles.

Von Gerald Kleffmann, Paris

SZ bei Google bevorzugen

Die Stimmung war ganz ausgezeichnet, es lag ein Brodeln in der Luft, eine Vorfreude auf großen Sport, und als Maja Chwalinska, 24, als Erste aus dem Gang trat und im Court Philippe-Chatrier erschien, brandete dröhnender Applaus auf. Ihr Vorname wurde zigmal von polnischen Zuschauern besungen, schon seit einer halben Stunde hatten viele von ihnen Fahnen geschwenkt und Fotos geschossen, mit dem berühmten Sandplatz im Hintergrund.

Zur SZ-Startseite

Björn Borg im SZ-Interview
:„Ich wusste: Ich werde sterben, wenn ich die Drogen nicht loswerde“

Björn Borg war der erste Popstar des Tennis, bis er abrupt die Karriere beendete und privat wie beruflich abstürzte. Im Interview spricht der bald 70-Jährige über lauernde Fans in Hotels, Kokainnächte in New York, zwei Nahtoderfahrungen – und darüber, wie er sein Glück wiederfand.

SZ PlusInterview von Gerald Kleffmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite