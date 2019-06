4. Juni 2019, 20:04 Uhr French Open Federer trifft im Halbfinale auf Nadal

Federer entschied bei seinem ersten Start in Paris seit 2015 das Duell mit seinem Schweizer Landsmann Stan Wawrinka in 3:35 Stunden 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 für sich.

Im Halbfinale der French Open kommt es zum Klassiker zwischen Nadal und Federer.

Nach einer etwa einstündigen Regenunterbrechung setzt sich Nadal gegen den früheren US-Open-Finalisten Nishikori durch.

Der Schweizer Federer besiegt seinen Landsmann Wawrinka.

Rekordsieger Rafael Nadal und Rückkehrer Roger Federer haben das Halbfinale der French Open erreicht und treffen dort im Duell um den Einzug ins Endspiel aufeinander. Nach einer etwa einstündigen Regenunterbrechung setzte sich Nadal einen Tag nach seinem 33. Geburtstag gegen den früheren US-Open-Finalisten Kei Nishikori aus Japan in 1:51 Stunden mit 6:1, 6:1, 6:3 durch und zog bei seiner 15. Roland-Garros-Teilnahme zum zwölften Mal in das Semifinale ein.

Mit einem weiteren Titel in Paris wäre Nadal der erste Profi, der zwölf Mal bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Seine Bilanz bei den French Open baute er auf 91:2 Siege aus. "Ich bin sehr zufrieden bisher, und es ist schön, hier noch einmal spielen zu dürfen", sagte Nadal.

Federer revanchierte sich auch für seine Viertelfinal-Niederlage gegen Wawrinka vor vier Jahren. Seitdem hatte der 37-Jährige nicht mehr bei den French Open gespielt, im Halbfinale stand er dort zuletzt 2012. Im direkten Vergleich der beiden Dauerrivalen führt Nadal gegen Federer mit 23:15 Siegen.

Konta als erste Britin seit 36 Jahren im Halbfinale

Bei den Damen zog Johanna Konta als erste Britin seit 36 Jahren in das Halbfinale ein. Zwei Stunden bevor die Spiele wegen Gewitterwarnung unterbrochen wurden, setzte sich die 28-Jährige gegen die Vorjahresfinalistin Sloane Stephens aus den USA mit 6:1, 6:4 durch. Die letzte Britin unter den besten vier in Roland Garros war Jo Durie im Jahr 1983.

Konta trifft im Kampf um den Einzug in ihr erstes Endspiel auf die Kroatin Petra Martic oder Marketa Vondrousova aus Tschechien. Konta stand auch schon 2016 bei den Australian Open und 2017 in Wimbledon im Halbfinale. "Ich bin glücklich und sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie ich gespielt habe", sagte Konta, die bei ihren bisherigen vier French-Open-Teilnahmen immer in Runde eins scheiterte.

Einen überraschenden Erfolg feierte das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies. Der 27 Jahre alte Coburger Krawietz und sein ein Jahr älterer Kölner Partner Mies gewannen 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) gegen das serbische Duo Dusan Lajovic und Janko Tipsarevic. Lajovic hatte im Einzel in der dritten Runde gegen den Hamburger Alexander Zverev verloren. Krawietz und Mies treffen nun auf die Argentinier Guido Pella und Diego Schwartzman.

Die Deutschen hatten auf dem Weg in ihr erstes Halbfinale bei einem Grand Slam zuvor das an Nummer vier gesetzte Weltklasse-Doppel Oliver Marach/Mate Pavic, Australian-Open-Sieger von 2018, sowie die ebenfalls favorisierten Nicolas Mahut/Jürgen Melzer bezwungen.