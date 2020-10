Der sensationelle Lauf von Daniel Altmaier bei den French Open ist gestoppt. Der 22-Jährige aus Kempen verpasste beim 2:6, 5:7, 2:6 gegen den Spanier Pablo Carreño Busta die nächste Überraschung und schied im Achtelfinale aus. Statt Altmaier trifft nun Carreno Busta auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic.

Damit ist in der Herren-Konkurrenz des Grand-Slam-Turniers in Paris kein deutscher Profi mehr vertreten. US-Open-Finalist Alexander Zverev war am Vortag ebenfalls im Achtelfinale am 19 Jahre alten Italiener Jannik Sinner gescheitert.

Altmaier hatte mit seinem Sieg gegen den Weltranglistenachten Matteo Berrettini aus Italien in der dritten Runde für eine Sensation gesorgt, gegen Carreno Busta kam er deutlich schlechter in die Partie. Der Spanier diktierte die Ballwechsel im ersten Satz, Altmaier musste viel laufen und seine Taktik justieren.

Der Weltranglisten-186. war dann im zweiten Durchgang deutlich besser im Match und stellte seinen Gegner vor Aufgaben. Er führte 5:2, zahlte dann jedoch Lehrgeld. Carreño Busta hatte körperliche Probleme, aber Altmaier fand an diesem Abend kein Mittel gegen den Spanier.