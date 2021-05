Tennis in Paris

Seit seinem Triumph bei den US Open 2020 ist Dominic Thiem aus der Spur geraten. Sein damaliger Finalgegner Alexander Zverev hingegen zeigt auch bei den French Open, wie viel er in der Zwischenzeit dazugelernt hat.

Von Milan Pavlovic, Paris/München

Den Jäger und den Gejagten trennt im Sport nicht viel, manchmal reichen ein, zwei Punkte, um die Rollen anders zu definieren. Alexander Zverev und Dominic Thiem zum Beispiel. Als Top-10-Spieler gehören beide generell zu den Akteuren, deren Skalps in der Tennisszene begehrt sind. Seit Thiem das US-Open-Finale 2020 gegen seinen Kumpel aus Hamburg gewonnen hat, weil er beim Stand von 6:6 im Tie-Break des fünften Satzes zwei Punkte nacheinander gewann, hat der Österreicher eine neue Hierarchiestufe in der Szene erreicht - und mit seinem Tennis ist es abwärts gegangen. Ein Endspiel hat Thiem seit September bestritten, oft verlor er früh. Zverev hingegen hat im selben Zeitraum vier Turniere gewonnen und sich kaum Streichergebnisse erlaubt.

"Das war nicht mein wahres Ich", sagt Thiem

Dieser Trend setzte sich bei den French Open nahtlos fort. Während Zverev bei seiner Auftaktpartie in Paris einen 0:2-Satzrückstand aufholte, gab Thiem eine 2:0-Führung aus der Hand. Zverev blieb gegen den Kölner Oscar Otte cool. Thiem wirkte gegen Pablo Andujar verloren und ratlos, der Kopf sank immer tiefer, so dass sein Körper manchmal aussah wie ein menschengroßes Fragezeichen. "Meinen Schlägen fehlt die Wucht und die Präzision, ich bewege mich nicht gut genug, überall fehlen ein paar Prozente", räumte der Österreicher später ein. "Das war nicht mein wahres Ich - oder zumindest nicht jene Version von mir, die in der Lage ist, um große Titel mitzuspielen."

Thiem hadert seit Wochen mit sich, der Transfer vom Training zum Match klappt nicht, und er sieht grundsätzliche Probleme - wobei er das Problem nicht an mangelnder Bereitschaft festmacht, sondern an den gestiegenen Erwartungen, seit er mit seinem US-Open-Triumph endlich in die Phalanx der langjährigen Dominatoren Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer vorgestoßen ist. "Es ist etwas Wunderbares, dieses große Ziel erreicht zu haben. Aber seitdem hat sich etwas verändert."

Hinweise auf Pete Sampras oder Mats Wilander, die nach ihren ersten großen Siegen in ein Loch fielen, bevor sie sich sammelten und ein noch höheres Niveau erreichten, ergänzte Thiem durch ein neueres Beispiel: "Auch Novak (Djokovic) tat sich ungewohnt schwer", als er 2016 durch seinen Erfolg in Paris den Karriere-Grand-Slam vervollständigte. Obwohl er dieses Stadium nicht ansatzweise erreicht hat - der Serbe hat 17 Grand-Slam-Turniere mehr gewonnen -, macht Thiem Parallelen aus.

"Das war nicht mein wahres Ich": Der zweimalige Paris-Finalist Dominic Thiem verlässt geschlagen den Ort der Niederlage. (Foto: Christophe Ena/AP)

Je mehr aber ein Spitzenspieler öffentlich an seinen Fähigkeiten zweifelt, desto verletzlicher wird er auf dem Platz. Man konnte das sehr gut beobachten, in der Art und Weise, wie der 27-jährige Österreicher beim 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6 schleichend die Kontrolle über das Geschehen gegen Andujar verlor. Der Spanier ist seit Jahren ein solider Top-50-Spieler und im Alter von 35 erfahren genug, um Chancen zu erkennen, wenn sie sich ihm bieten. Er habe "im dritten Satz angefangen, die Bälle besser zu treffen", und da Thiem keine Dominanz ausübte, "habe ich immer mehr geglaubt, das Match drehen zu können". Nach viereinhalb Stunden war der Triumph des Außenseiters perfekt.

Zverevs nächster Gegner: fast unbekannt. Aber extrem gefährlich

Genau anders herum gestaltete sich der Abend von Zverev. Er begann verhalten und ließ sich von Oscar Otte piesacken. Der schlaksige Kölner spielte forsch und konsequent, er nutzte den Vorteil, dass er die Bedingungen aus drei Qualifikationspartien kannte. "Er hat so gespielt, wie es ein Herausforderer tun muss", erklärte Zverev das zwischenzeitliche 3:6, 3:6. "Er hat mir keinen Rhythmus gegeben, und ich konnte eine Weile nur reagieren."

Vor einem Jahr hätte er vielleicht die Nerven verloren, aber so demonstrierte Zverev, dass er gelernt hat, bei Bedarf geduldig zu sein - und den richtigen Moment abzupassen. Der kam im dritten Satz, von da an profitierte er von seinem spielerischen Vermögen, von seiner Physis und ließ beim 6:2, 6:2, 6:0 nicht den Hauch eines Zweifels zu. Zverevs Körper war ein einziges Ausrufezeichen. "Ich bin von Satz zu Satz stärker geworden", sagte der 24-Jährige, zufrieden auch darüber, dass er in Paris keine seiner sieben Fünfsatzpartien verloren hat.

Dennoch war dieser Auftakt ein gutes Argument dafür, dass die alte Floskel, im Turniertableau bloß nicht zu weit nach vorne zu schauen, ihre Berechtigung hat. "Ich hatte gesehen, was Dominic passiert ist", sagte Zverev, "und ich muss zugeben, dass mich das anfangs beschäftigt hat"; immerhin hatten die beiden vorher zusammen trainiert - "auf hohem Niveau, wie ich fand". Zverevs älterer Bruder Mischa hatte nach der Auslosung etwas nassforsch erklärt, er erwarte, dass Alexander das Endspiel erreicht. Das war erfrischend ehrlich und wirkte auch gar nicht völlig anmaßend angesichts der Prominenz in der anderen Hälfte des Tableaus (Nadal, Djokovic, Karazew, Rublew, Federer). Aber Otte und Andujar haben gezeigt, wie schnell dieses Denken bestraft werden kann.

Deshalb ohne jede Wertung der Hinweis auf Zverevs nächsten Gegner: Roman Safiullin, 23, Russe, Qualifikant. Was sagt Alexander Zverev über die Nummer 182 der Welt? "Ich kenne Roman seit Jahren. Bis zum Alter von 16 Jahren hat er auch oft gegen mich gewonnen, war vielleicht sogar ein bisschen besser als ich. Er ist jetzt auf dem Weg nach oben." Er wird versuchen, Zverev zu jagen. Frage- oder Ausrufezeichen folgen.