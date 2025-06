So hat Zverev, der Vorjahresfinalist, mühelos erneut das Viertelfinale der French Open erreicht. Sehr zum Bedauern Griekspoors, der Nummer eins der Niederlande, der dieser Partie, „vielleicht einem der größten Matches meiner Karriere“, wie er sagte, entgegengefiebert hatte. Er liebt es, die Nummer drei der Weltrangliste herauszufordern, neunmal hatte er in den vergangenen vier Jahren gegen Zverev gespielt, und immer war es knapp. Beim Masters-Turnier in Indian Wells im März konnte Griekspoor seinen deutschen Widersacher zuletzt schlagen, im April in München rauschte Zverev scharf an einer Niederlage vorbei (6:7, 7:6, 6:4). Und in Paris vor Jahresfrist stand Zverev in der dritten Runden beinahe vor dem Aus, weil ihn Griekspoor bis in den Tiebreak eines fünften Satzes jagte. „Er ist einer der Besten der Welt, und selbst bei bester Gesundheit kaum zu bezwingen“, erklärte der Niederländer, „verletzt bin ich komplett ohne Chance.“

Für Zverev, der sich noch vor wenigen Tagen in Paris mit „einer der schwersten Auslosungen“ konfrontiert sah, ebnete sich wie von magischer Hand der Pfad durch das Turnier. Von den gesetzten Spielern und möglichen harten Rivalen in seinem Viertel des Tableaus verloren sowohl der Argentinier Francisco Cerundolo als auch der Bulgare Grigor Dimitrov und der Russe Daniil Medwedew schon früh.

Geht es jetzt gegen Novak Djokovic?

Die nächste Aufgabe ist allerdings nicht zu unterschätzen: Um ins Halbfinale am Freitag vorzurücken, muss Zverev vorher entweder noch den ungesetzten Briten Cameron Norrie oder den 24-maligen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic schlagen. Er geht auf jeden Fall körperlich erholter als die Konkurrenz auf die letzten Etappen.

Auch die erst 18-jährige Russin Mirra Andrejewa hat wenig Kraft und Nerven verschenkt, ohne Satzverlust steht sie zum zweiten Mal in ihrer jungen Karriere im Pariser Viertelfinale. Gegnerin wird die französische Außenseiterin Lois Boisson sein, die nur dank einer Wildcard im Hauptfeld steht und am Montag die Spitzenspielerin Jessica Pegula aus den USA 3:6, 6:4, 6:4 schlug. Boisson ist erstaunlicherweise nur die Nummer 361 der Welt.