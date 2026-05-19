Das WTA-Turnier in Berlin gleicht auch in diesem Jahr einem Mini-Grand-Slam. Nur eine Weltklasse-Spielerin fehlt. Eine deutsche Hoffnung erhält eine Wildcard. Das Stadion wird vergrößert. Berlin (dpa) - Die deutschen Fans können sich kurz vor Wimbledon einmal mehr auf Weltklasse- Tennis in Berlin freuen. Insgesamt schlagen neun der Top10-Spielerinnen in der deutschen Hauptstadt auf, darunter die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka, wie Turnierdirektor Markus Zoecke knapp vier Wochen vor Turnierstart bekannt gab. Das Rasen-Event findet vom 13. bis 21. Juni auf der Anlage des LTTC „Rot-Weiß“ in Grunewald statt.

Insgesamt werden rund eine Million Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Australian-Open-Gewinnerin Jelena Rybakina und die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff aus den USA sind ebenfalls mit dabei. „Hier entstehen Erstrunden-Matches, die sonst in der zweiten Woche von Wimbledon stattfinden“, schwärmte Zoecke. Als einzige Spielerin aus den besten Zehn der Welt fehlt die Polin Iga Swiatek. Eine Woche nach dem Finale im Berliner Steffi-Graf-Stadion beginnt in London das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Die Deutsche Eva Lys erhält eine Wildcard.

Auf den großen Zuschauerandrang wollen die Veranstalter in diesem Jahr noch besser vorbereitet sein. Erneut werden insgesamt um die 35 000 Fans erwartet. „Die Einlasssituation wird durch einen weiteren Eingang am Hundekehlesee verbessert. Der öffentliche Bereich wird deutlich vergrößert“, erklärte Zoecke.

Mit Blick auf die Zuschauerkapazität berichtete der frühere Top-50-Spieler: „Wir schaffen auf dem Center Court durch eine Zusatztribüne über 400 Sitzplätze mehr. Vergangenes Jahr waren wir ab Donnerstag ausverkauft. Wir gehen davon aus, dass das dieses Jahr schon früher sein wird.“