28. August 2018, 10:18 Uhr US Open Frauentennis ist unvorhersehbar geworden

Simona Halep scheitert als Nummer eins der Welt bereits in ihrer ersten Partie - und ist danach nicht mal verblüfft.

Ohnehin gibt es keine Spielerinnen mehr, die andere so dominieren, wie es Serena Williams einst tat.

Das liegt auch daran, dass die Szene immer besser und professioneller trainiert - und mutiger spielt.

Von Jürgen Schmieder , New York

Die Dinge bei den US Open sind bisweilen derart gigantisch, dass einem die Leute daneben unfassbar klein vorkommen. Da laufen zum Beispiel Kinder über die Anlage mit rosaroten Autogramm-Filzkugeln, die sind größer als sie selbst, so mancher Zuschauer trinkt Bier aus einem Popcornkübel, die Arena in der Mitte ist das größte Tennisstadion der Welt. Es ist heiß und schwül und laut auf der Anlage, und es heißt immer wieder, dass jemand, der diese Veranstaltung gewinnen möchte, den New York State of Mind verinnerlichen müsse, die Geisteshaltung der New Yorker. Die Bewohner des Big Apple sind selbstbewusst und rücksichtslos, sie sind schroff und schrill. Wer hier nicht niedergetrampelt werden will, der muss selbst groß werden, so groß wie dieses Turnier oder diese Stadt.

Was bedeutet das also, wenn Simona Halep (Rumänien) am ersten Turniertag mit 2:6, 4:6 gegen Kaia Kanepi (Estland) verliert? Sie ist die derzeit Größte im Frauentennis, so groß, dass sie trotz dieser Niederlage auch in zwei Wochen noch auf Platz eins der Weltrangliste geführt werden wird. Halep wurde von Kanepi regelrecht aus dem Louis Armstrong Stadium geprügelt, sie ist die erste topgesetzte Spielerin in der Geschichte der US Open, die in der ersten Runde scheiterte. Und was bedeutet es, dass Halep danach nicht verblüfft reagierte, sondern recht nüchtern analysierte, gegen eine verloren zu haben, die an diesem Tag nun mal viel besser als sie selbst gewesen sei? Wohlgemerkt: Kanepi liegt in der Weltrangliste auf Platz 44.

Das kann schon mal passieren, in jeder Sportart, dass die eine den tollsten Tag ihrer Karriere erwischt und die andere einen gar schrecklichen. Angesichts der Ergebnisse der vergangenen Monate lässt sich diese Niederlage von Halep allerdings nicht mehr als Anomalie abtun oder allein mit guten und schlechten Tagen begründen. In Wimbledon hatte keine Top-Ten-Spielerin die zweite Woche erreicht, bei den letzten sieben Grand-Slam-Turnieren gab es sieben unterschiedliche Siegerinnen. Nun scheiterten gleich am ersten Tag die gesetzten Halep und Anastasia Pawljutschenkowa (Russland), die einstige Wimbledon-Finalistin Agnieszka Radwańska (Polen) verlor gegen die deutsche Slice-Spezialistin Tatjana Maria, zahlreiche Favoritinnen, Julia Görges, Venus Williams (USA) und Elina Switolina (Ukraine) zum Beispiel, mühten sich über drei Durchgänge.

Es gibt keine Großen mehr im Frauentennis, zumindest gibt es keine Spielerin, die so groß ist, dass alle anderen daneben unfassbar klein wirken. Serena Williams hat diese Rolle viele Jahre lang eingenommen, und sie hat viele Partien auch deshalb gewonnen, weil ihre Gegnerinnen sie schon davor für zu groß und sich selbst für zu klein bewertet haben. Williams ist ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Olympia auf dem Weg zurück zu alter Größe, ihre Auftaktpartie bei den US Open am Montagabend gewann sie locker und trifft nun in der zweiten Runde auf Carina Witthöft. Sie ist jedoch keineswegs mehr so einschüchternd wie einst, vor wenigen Wochen etwa verlor sie in San José mit 1:6, 0:6 gegen Johanna Konta (England).